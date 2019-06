Mamma con il cancro si “cura” con la dieta vegana e muore in tre anni

Mamma scopre di avere un cancro al seno al secondo stadio, rifiuta le cure tradizionali e la malattia avanza a quarto stadio finché non la uccide.

Katie-Britton Jordan, giovane mamma di Delbury Lees, è morta nelle scorse ore a causa del cancro, lasciando un marito ed una figlia di 6 anni. Una notizia terribile che nasconde dietro una storia che potrebbe fungere da lezione per molti. Katie ha scoperto di avere il cancro nel 2016, in seguito ad una mammografia che ha evidenziato tre piccoli noduli al seno.

I medici le hanno detto che il cancro era al secondo stadio e che sarebbe stato curabile. Per farlo, però, la donna avrebbe dovuto subire una mastectomia (l’asportazione del seno) e si sarebbe dovuta sottoporre alla chemioterapia (procedura medica standard in questi casi). La donna ha mostrato sin da subito delle perplessità e prima di accettare le cure che le erano state offerte ha deciso di documentarsi su trattamenti alternativi, possibilmente naturali.

Mamma col cancro si “cura” con una dieta vegana

Dopo un periodo di riflessione Katie decide di non sottoporsi all’intervento chirurgico e di non effettuare la chemio. Per curarsi opta per un mix di pratica fisica salutare e dieta vegana, a cui aggiunge anche pratiche olistiche e camera iperbarica. In un primo periodo la “cura” sembra funzionare, il tumore sembra non progredisce e lei si sente più energetica che mai.

Con il passare del tempo, però, il tumore avanza incontrollato, colpisce il collo, il fegato, i polmoni e le ossa. Il cancro è ormai al quarto stadio e non è più curabile, lei prova a contrastarlo aumentando le cure naturali e aggiungendo fibre alla dieta, ma alla fine si è placidamente spenta nel letto d’ospedale. In seguito alla condivisione di questa storia, i medici britannici hanno voluto spiegare a chiunque stesse seguendo il suo esempio che la cura del corpo e la dieta sana aiutano a sentirsi meglio, a contrastare gli effetti collaterali del tumore, ma che per la cura non si può prescindere dalla chemio e dalle operazioni.