Michael Schumacher ultime notizie, la rivelazione di Bernie Ecclestone: “Non è con noi in questo momento”

Bernie Ecclestone, l’ex Presidente della Formula 1, ha dato un aggiornamento sulla salute di Michael Schumacher che sta facendo sperare i suoi numerosissimi fan

Bernie Ecclestone, dal 2017, non è più il patron della Formula 1 ma ciò non gli impedisce di tenere i contatti con chi, come lui, di quel mondo ha fatto parte proiettandolo nella storia. Michael Schumacher, 7 volte campione del mondo, è uno di quei volti simbolo e proprio di lui stiamo parlando. Bernie Ecclestone ha rivelato un dettaglio incoraggiante sulla salute del campionissimo, che lotta per tornare alla vita dal momento del tragico incidente avvenuto sulla pista da sci il 29 Dicembre 2013: si tratta di una rivelazione che fa ben sperare.

Bernie Ecclestone parla di Michael Schumacher, una frase pronunciata durante le riprese di un documentario

Il Daily Star ha fatto delle rivelazioni su un documentario intitolato “Schumacher” e che dovrebbe essere rilasciato il prossimo Dicembre. Uno dei protagonisti di questo lavoro è Bernie Ecclestone, l’uomo che per decenni è stato alla guida dell’amplissimo circo della F1. Ecclestone avrebbe fatto- proprio nel documentario- una felice rivelazione su Michael Schumacher. Sulle condizioni di salute dell’ex ferrarista esiste il massimo riserbo, voluto dalla famiglia per difendere la privacy di Schumi: cosa più volte ribadita dalla moglie Corinna. Eppure, Ecclestone avrebbe pronunciato una frase eloquente e dal significato speranzoso: “Michael Schumacher non è con noi in questo momento. Ma quando starà meglio risponderà a tutte le domande”.

Bernie Ecclestone parla di Michael Schumacher, il documentario in uscita il 5 Dicembre

Il documentario “Schumacher” racconterà la straordinaria carriera di Michael Schumacher in F1 e anche il momento del drammatico incidente che ha messo in standby la sua vita quasi 6 anni fa. il documentario ha ricevuto l’approvazione di tutta la famiglia di Schumi e la dichiarazione di Bernie Ecclestone, secondo i media tedeschi, regala una speranza sul fatto che la sua salute posa migliorare in futuro. L’uscita del documentario è prevista per il prossimo 5 Dicembre, ma soltanto nei Paesi di lingua tedesca: gli altri Paesi stanno contrattando per la vendita dei diritti.

Maria Mento