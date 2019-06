Neymar accusato di stupro: ultime news del caso – VIDEO

Neymar accusato di stupro, il comportamento della presunta vittima è contraddittorio?

Da giorni non si fa che parlare di Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana.

Il calciatore è stato accusato di stupro, lo scorso 15 maggio avrebbe violentato una ragazza in un Hotel di Parigi. A seguito della accuse sul suo profilo Instagram ha pubblicato due scatti intimi della ragazza, a detta sua si è trattato di un rapporto consensuale.

Sembra proprio che l’atteggiamento della presunta vittima si stia dimostrando contraddittorio, inizialmente la ragazza aveva presentato una denuncia per aggressione e non per stupro. Ai suoi legali la ragazza ha detto che inizialmente il rapporto è stato consensuale, a detta sua però il calciatore sarebbe poi diventato aggressivo e violento.

I legali hanno fatto sapere che il calciatore ha minimizzato l’accaduto ed è per questo che la denuncia per aggressione si è poi trasformata in un’accusa di stupro. Ha davvero violentato la ragazza? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte