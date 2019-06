Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 Giugno 2019: il Gemelli deve credere nell’amore, il Cancro vive cambiamenti nel lavoro

Martedì 4 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Da questa sera sino a tutto giovedì consiglio di prendere tempo perché questo è un periodo di nuove partenze e proprio per questo motivo, forse, di grandi dubbi. Ora stai ripartendo da zero, senti che vorresti avere un po’ più di considerazione. Venerdì e sabato saranno giornate buone proprio per parlare di sentimenti. Un consiglio? Stasera non fare le ore piccole;

Toro. Il Toro vive un martedì particolare, forse anche un po’ pesante. Ci sono troppe spese e bisogna cercare di riparare a qualche danno che hai vissuto di recedente. Ricordo che i cambiamenti sono nel tuo cielo, quindi o li desideri tu, li porti avanti in prima persona, o arriveranno dall’esterno. Questo può riguardare anche il lavoro. È già dall’anno scorso che alcune situazioni sono cambiate. C’è stata una cessione, una chiusura. Nulla sarà più come prima, oppure sarà necessario che tu inizi un nuovo percorso;

Gemelli. È meglio non sottovalutare l’amore perché potrebbe tornare all’improvviso. L’amore, che per qualcuno magari è assente da tempo, può tornare grazie a una maggiore disponibilità. Con Venere attiva non è escluso che ci sia anche qualcosa di più e cerca di concludere questa settimana con un abbraccio d’amore che può regalarti tanta energia in più. Le dispute di lavoro ci sono ma con astuzia e furbizia si possono risolvere: però, dovrai cedere qualcosa;

Cancro. Molto difficile capire quello che passa nella tua mente. Ci sono persone che potrebbero aiutarti nell’ambito del lavoro, ma è probabile che al momento siano in bilico. Tutto sta per cambiare. Maggio è stato un mese un po’ pesante per i sentimenti, nelle prime due settimane. Ora ci sono nuovi progetti di lavoro che però, anziché regalarti soddisfazioni e gioia, creano delle preoccupazioni; forse perché sono delle cose nuove e quindi ti accingi a fare delle cose che non hai mai fatto, oppure da poco hai un nuovo lavoro, diverso da quello di prima. Insomma, c‘è una revisione totale ma anche una nuova partenza che crea qualche dubbio. Chi è senza amore deve cercarlo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questo momento deve sfoderare gli artigli e nel corso delle ultime settimane, probabilmente, lo ha già fatto. Certo che però, non è il caso di metterti contro persone che contano o comunque di fare delle scelte irragionevoli, motivate solo da rancori, da situazioni che non hanno motivo di esistere. Quindi, il Leone adesso deve capire quello che è giusto e quello che è sbagliato anche per portare alcune situazioni a suo vantaggio. Bello questo cielo per i sentimenti, finalmente. È chiaro che chi ha vissuto una crisi potrà almeno parzialmente recuperare, oppure voltare pagina, perché poi lo sappiamo che il Leone difficilmente torna sui propri passi;

Vergine. Il segno zodiacale della Vergine ha in mente un’estate clamorosa, di grandi decisioni; anche se poi magari saranno attuate soprattutto da Settembre, è adesso che si decide. Tu sai che le ultime due settimane sono state di grande stanchezza. Qualcuno ha anche vinto una partita, una sfida, però poi si è dovuto fermare, si è dovuto bloccare, oppure non ha ricevuto le notizie che avrebbe voluto. Adesso di nuovo si parte verso un futuro glorioso, magari in un altro ufficio, in un altro tipo di situazione. Però l’importante è andare avanti e tra l’altro, adesso, i Vergine hanno bisogno di una programmazione migliore, maggiore, delle proprie attività;

Bilancia. Come ho già detto ieri, cerca di non farti ingannare perché questo è un periodo in cui potrebbero proporti un cattivo affare o magari dirti “Guarda, questa cosa la puoi fare solo tu”. Mostrarti un incarico che apparentemente è di grande rilievo e che invece nasconde qualche insidia. Ecco perché sei in ansia: perché devi dimostrare di essere forte. Quelli che hanno fatto un buon lavoro ancora non hanno avuto delle riconferme, che arriveranno comunque dopo il 20 di questo mese. Penso che ci sarà un passo indietro da fare;

Scorpione. Stelle interessanti. Tra martedì e giovedì quelli che sono stati male agli inizi di Maggio adesso stanno un po’ meglio. Non tutti, ma molti, hanno dovuto fare un controllino, cercare di risolvere un problema. Tu hai una grande energia, una grande forza, che però deve essere motivata perché sappiamo che lo Scorpione, così come è capace di arrabbiarsi, persino di aggredire verbalmente le persone, poi è anche capace di vivere momenti di totale apatia, di grande stanchezza, di noia. Ultimamente sei un po’ annoiato. Non dare la colpa agli altri perché poi, alla fine, sei proprio tu che rimandi, che procrastini certe situazioni. È solo che non si può sempre rimandare. Ora bisogna agire. In amore va un pochino meglio rispetto al mese scorso;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Al Sagittario ricordo che si cade in piedi. L’ho sempre detto. Magari, non proprio come vorresti tu, nel senso che è necessario cambiare un tipo di lavoro, oppure un luogo di lavoro, un ufficio. Ci sono delle trasformazioni che, però, alla fine saranno favorevoli. Giove rappresenta anche le protezioni, quindi se ti sei trovato in pericolo o qualcuno ha cercato di bloccarti Giove- diciamo così- manda l’amico o la persona che ti stima che ti può salvare. Attenzione solo domenica nei rapporti d’amore. Proprio questo è il momento di chiarire alcune situazioni di disagio;

Capricorno. Per il Capricorno oroscopo importante, anche se sono giornate di lotta perché sei in procinto di fare delle scelte di lavoro ma ci sono degli ostacoli. Probabilmente tu vuoi fare delle cose nuove ma c’è chi dice “No, non puoi agire in questo senso, non puoi muoverti”, come se non avessi più quel consenso, quella collaborazione che c’era prima. Però il Capricorno va avanti anche da solo, eh, bisogna ricordarlo. Non hai bisogno di “Yes men”, di persone attorno che ti spingano all’azione, anzi semmai è sempre il contrario: sei tu che spingi alla ribellione gli altri. Dovrai cercare di fare chiarezza in una questione d’amore che è un po’ offuscata dal mese di Aprile;

Acquario. Tempo di cambiamenti, forse anche di novità che riguardano la professione. In realtà, l’Acquario avrebbe tanta voglia di fare cose nuove ma se non si concede questo lusso è solo perché magari c’è da pagare un mutuo, ci sono delle rate in sospeso. Da due anni l’Acquario forse ha fatto il passo più lungo della gamba e adesso non può permettersi di fare proprio tutto quello che desidera. In amore c’è un recupero dopo un Maggio pesante;

Pesci. In questo periodo non è facile trovare il giusto equilibrio e questo vale soprattutto per i sentimenti. Per il lavoro, mercoledì e giovedì saranno giornate fruttuose. Attenzione alle questioni legali, attenzione alle questioni di lavoro. In questo periodo non combatti più di tanto, soprattutto se c’è un rinnovo in vista, nell’ambito della professione. Pensi che non sia opportuno dire a tutti quanto vali ma che hai fatto tanto negli ultimi mesi e che quindi, se c’è una promozione, se c’è un incarico da dare, non devi essere tu a proporlo ma deve essere qualcun altro a riconoscere i tuoi meriti. Attenzione però alle dispute, a questioni ereditarie, legali, perché sono in una situazione di stallo, quindi almeno per qualche tempo c’è un problema oppure tu vuoi fare tante cose ma ci sono delle persone che cercando di bloccarti, anche grazie a carte e burocrazia. Sai che chiudi l’anno in grande stile e quindi, anche le piccole lezioni che ci sono in questo periodo saranno presto superate. Non dimenticare che l’amore, però, ha bisogno di qualche chiarimento e che- se c’è stata una crisi d’amore nelle ultime settimane- Giugno è un mese che porterà a discutere spesso del futuro della coppia.

