Padre caccia a pugni lo squalo che ha attaccato la figlia 17enne: la ragazza ha perso una gamba

Padre caccia a pugni uno squalo che ha attaccato la figlia 17enne. La ragazza è sopravvissuta ma ha perso una gamba e potrebbe perdere una mano.

La giovanissima Paige Winter, 17 anni, stava nuotando in serenità nelle acque di Fort Macon, North Carolina, quando uno squalo si è avventato su di lei addentandone una gamba e la zona pelvica. Il padre della ragazza ha sentito le urla di dolore della figlia e si è gettato in acqua per soccorrerla. Giunto in prossimità dello squalo, l’uomo lo ha colpito con forza sul muso dandogli cinque pugni.

Lo squalo ha lasciato la presa ed ha nuotato verso il largo, mentre l’uomo, aiutato da altri bagnanti, ha portato la figlia sulla spiaggia. Paige è stata successivamente medicata e portata in ospedale con l’eliambulanza. Nella struttura è stata sottoposta ad un’intervento chirurgico d’urgenza che è servito a salvarle la vita. Purtroppo, però, la 17enne ha perso una gamba, diverse dita di una mano e rischia di perderla tutta.

Padre salva la figlia da uno squalo: “Paige è intontita ma non ha perso l’umorismo”

A dare le informazioni sullo stato di salute della ragazza è stata la nonna. La quale ha prima ringraziato Dio sui social perché Paige è sopravvissuta al terrificante attacco: “Grazie a Dio nostro figlio era con lei, ci ha detto di aver colpito lo squalo per cinque volte prima che la lasciasse andare… Vorremmo essere con lei” e successivamente ha spiegato quali fossero le conseguenze: “Chirurgia superata è ancora viva, la gamba è andata. Potrebbe aver bisogno di un trapianto di mano in futuro e altri numerosi interventi nel resto del corpo”. La madre, invece, preferisce rassicurare gli amici spiegando che dopo l’operazione è ancora intontita ma non ha perso la voglia di scherzare: “Paige vuole farvi sapere che pensa ancora che gli squali siano delle brave persone”.