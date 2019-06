Il politico pro-migranti Walter Luebcke è stato ucciso in Germania: la Polizia indaga

Il politico della Cdu Walter Luebcke è stato ucciso in Germania. La Polizia ha escluso il suicidio e adesso sta indagando per omicidio

La Polizia, in Germania, sta indagando sull’omicidio di Walter Luebcke. Il politico, esponente della Cdu, è morto in circostanze che ancora sono avvolte dal mistero. I suoi familiari hanno ritrovato il suo corpo, ormai privo di vita, sulla terrazza di casa sua, a Wolfhagen. Gli inquirenti sono sicuri: non si è trattato di suicidio.

Omicidio di Walter Luebcke, l’omicida lo ha ucciso utilizzando un’arma da fuoco

Nella notte tra domenica e lunedì scorso i familiari del politico tedesco Walter Luebcke hanno avuto una terribile sorpresa. L’uomo, esponente della Cdu e favorevole all’accoglienza dei migranti in territorio tedesco, è stato ucciso ed è stato ritrovato cadavere sulla terrazza delle sua casa di Wolfhagen. Secondo dei dettagli che sono stati riportati da Bild, l’omicida lo avrebbe freddato con un colpo d’arma da fuoco sparato da distanza ravvicinata: un’arma di piccolo calibro, a quanto sembrerebbe. Esclusa, dunque, l’ipotesi del suicidio.

Omicidio di Walter Luebcke, per lui delle minacce di morte anonime

Sabine Thurau, Presidente dell’Ufficio criminale dell’Assia (uno dei 16 Stati federali in cui è diviso il Paese), ha detto che “non c’è ancora nessuna prova di un colpevole o di un movente”, motivo per cui sarà bene non tralasciare nessuna pista possibile. In passato Walter Luebcke aveva ricevuto delle minacce di morte anonime: il fatto era avvenuto dopo uno scontro con dei sostenitori del movimento di ultra destra relativamente ai centri di prima accoglienza dell’Assia. Luebcke, come abbiamo già detto, era favorevole all’accoglienza dei migranti e faceva riferimento- in queste sue prese di posizioni- ai precetti inculcati dalla religione cristiana in materia di aiuto verso il prossimo. Nel 2015 in Germania arrivarono più di 750mila migranti e Luebcke si scontrò proprio in quell’occasione con Pegida, partito tedesco di destra.

Maria Mento