Trump incontra la May e spinge ancora per la Brexit: “Faremo grandi accordi”

Il presidente Usa Donald Trump è in visita al Regno Unito. Nella giornata di oggi ha incontrato il premier dimissionario Theresa May ed ha promesso grandi accordi economici tra le due nazioni una volta completata la Brexit.

La visita di Donald Trump nel Regno Unito anticipa quello che potrebbe essere un futuro asse commerciale tra le due nazioni. Da mesi ormai il presidente degli Stati Uniti boccia qualsiasi iniziativa di Theresa May tesa a trovare un accordo con l’Unione Europea per una soft Brexit. Per Trump, infatti, l’uscita della Gran Bretagna dall’UE rappresenta un’occasione imperdibile per creare un mercato di interscambio tra le due nazioni.

Nel corso della conferenza stampa congiunta con la premier dimissionaria Theresa May, infatti, il presidente Usa ha nuovamente ribadito che la Brexit è un’occasione per trovare: “Un accordo commerciale molto, molto sostanziale”, prima di rivolgersi direttamente a lei per dirle: “Non lasciare, facciamo questo accordo”. L’invito è scherzoso, visto che anche il Tycoon è ben conscio del fatto che l’attuale premier lascerà l’incarico già a partire dal prossimo 7 giugno e che quello di oggi è stato l’ultimo impegno ufficiale.

Trump: l’incontro con Govel e le proteste

Più probabile, insomma, che l’incontro realmente proficuo in termini puramente politico-economici sia quello con Michael Govel. Questo è stato il principale sostenitore della campagna pro Brexit e concorre per diventare il sostituto di Theresa May contro Boris Johnson. Il rendez vous sarebbe previsto per il pomeriggio, ma non è dato sapere se e quando avverrà di preciso.

Intanto Londra protesta contro l’importante ospite con una manifestazione a Trafalgar Square in cui era prevista un’affluenza di 250.000 persone. Dalla famosissima piazza londinese parlerà il leader laburista Jeremy Corbyn, pronto ad arringare la folla contro Trump, al quale avrebbe dato buca ieri sera, durante la visita a Buckingham Palace.