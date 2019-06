Violento schianto moto-furgone: motociclista 24enne muore prima di giungere in ospedale

Un motociclista di soli 24 anni è morto a Pieve Emanuele a causa di un violento schianto tra la sua moto ed un furgone. Vani i tentativi di soccorso.

La vita di un ragazzo di Basiglio si è interrotta a soli 24 anni questa mattina. Il giovane si trovava in una delle vie principali di Pieve Emanuele, piccolo comune facente parte della città metropolitana di Milano, a bordo della sua moto quando, giunto all’altezza della rotonda in fondo a via Fizzonasco, è stato travolto da un furgone bianco. Lo schianto è stato violento, il giovane è volato dalla moto ed è andato a sbattere contro l’asfalto perdendo i sensi.

Violento schianto moto-furgone: 24enne muore poco prima di arrivare in ospedale

Gli occupanti del furgone si sono immediatamente fermati per cercare di offrire un primo soccorso e quando hanno visto che le condizioni del giovane erano gravi, hanno chiamato l’ambulanza. Arrivati sul luogo del sinistro, i paramedici hanno medicato ed intubato il motociclista, quindi hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza per un trasporto in codice rosso all’Humanitas della vicina Rozzano. Ciò nonostante il ragazzo è deceduto prima che potesse arrivare alla struttura.

I due uomini sul furgone sono stati medicati sul posto e poi portati in pronto soccorso in codice verde. Sul luogo del sinistro sono giunte le pattuglie dei carabinieri che hanno delimitato la zona dell’incidente al fine di ricostruire l’accaduto. Al momento non è ancora resa nota l’esatta dinamica dell’incidente che rimane al vaglio delle autorità.