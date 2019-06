Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 5 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di mercoledì 5 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata di oggi, mercoledì 5 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima serata dei “Seat Music Awards”, i premi della musica italiana, dalla bellissima location dell’Arena di Verona. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il programma condotto da Enrico Lucci, “Realiti”, seguito dal film “American Party”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Troy”: nel 1193 A.C., Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani. A seguire, il film “By the sea”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”. Stasera nuovi risvolti sul Pratigate e sull’arresto di Marco Carta che sarà, in esclusiva, in studio. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 una serata all’insegna del grande calcio con la partita Portogallo-Svizzera. Subito dopo, il film “Arma letale 4”.

Su La 7 va in onda il film “D-Day: Il giorno più lungo – Sacrifice”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Revenant”: sono gli anni del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass e’ l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio ad un’odissea leggendaria.

Rai 1

20:30 Seat Music Awards 2019

0:00 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Realiti

23:30 Fatti Unici (serie tv)

0:40 American Party (film)

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:27 Troy (film)

0:42 By the Sea (film)

Canale 5

21:20 Live non è la D’Urso

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

20:32 Calcio, UEFA Nations League – Semifinali di andata: Portogallo-Svizzera

22:55 Speciale UEFA Nations League

23:30 Arma letale 4 (film)

La 7

21:15 D-Day: Il giorno più lungo – Sacrifice (film)

0:50 L’aria che tira

Tv8

21:35 Revenant – Redivivo (film)

0:30 La maschera del demonio (film)

Iris

23:15 Alfabeto

23:31 Psycho (film)

Cielo

21:15 PHILADELPHIA EXPERIMENT (film)

23:00 PROFUMO (film)

