Disoccupati dormono in auto da due mesi, lo straordinario gesto di un imprenditore

Un ristoratore ha deciso di aiutare tre persone rimaste senza lavoro e costrette da due mesi a dormire in una piccola auto. Il bellissimo gesto

Dopo aver perso il lavoro si sono trovati costretti a dormire in una piccola utilitaria. E’ il dramma che ha coinvolto tre persone, Paolo, Massimo e Antonella, che per due mesi hanno dormito tutte le notti in una Nissan Micra finchè un imprenditore ha eciso di farsi avanti a dare loro una mano. Un angelo che ha risposto alla loro disperata richiesta di aiuto, dopo le loro richieste al comune perchè trovasse loro un alloggio popolare ma anche un supporto per trovare lavoro e poter tornare a guadagnare in modo da ricostruirsi una vita.

Imprenditore aiuta tre disoccupati

L’episodio è avvenuto a Velletri ed in loro aiuto è arrivato un ristoratore della zona molto conosciuto, Daniele Santini titolare del ristorante Paradiso che ha proposto ai tre un’abitazione e la possibilità di iniziare a lavorare in uno dei suoi locali. Il Comune, in ogni caso attivo con l‘assessore ai Servizi Sociali ed il sindaco, era impossibilitato a risolvere il problema, dovendo rispettare la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari. Santini ha spiegato di aver preso la decisione di comune accordo con la madre, il fratello e la moglie, aggiungendo di non essersi mai tirato indietro, insieme alla famiglia, per aiutare chi aveva bisogno. “L’ho fatto – si legge su Il Messaggero – nella speranza che sia di buon esempio per al tri ed anche per far riflettere coloro che si lamentano sempre, di quanto siano in realtà fortunati ad avere un lavoro ed una casa”. Oltre al vitto infatti, ai tre verrà offerta anche un’occupazione lavorativa.