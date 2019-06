Esplosione durante il mercato: salta in aria la bombola di gas di un pollivendolo, due persone in gravissime condizioni

Terribile esplosione a Gela, cittadina in provincia di Caltanissetta.

Durante il mercato settimanale di via Madonna del Rosario una bombola di gas di una bancarella che vende polli allo spiedo è scoppiata, ferendo sette persone (due delle quali in gravissime condizioni, secondo le prime notizie giunte dalla Sicilia): al momento dell’esplosione, avvenuta intorno alle 12, al mercato c’erano centinaia di persone e il bilancio sarebbe quindi potuto essere più grave, anche se al momento quello proposto è solo provvisorio.

I due feriti più gravi sono stati trasferiti in elisoccorso al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Civico di Palermo e in un ospedale di Catania.

Le cause dell’esplosione – con la bombola che sarebbe saltata in aria dopo aver preso fuoco – sono ancora da accertare.

Esplosione mercato Gela, prime testimonianze

Secondo le prime testimonianze, dopo l’esplosione parecchie persone avrebbero iniziato a fuggire con gli abiti in fiamme. L’onda d’urto avrebbe dapprima colpito coloro i quali lavoravano nel pollivendolo ed in particolar modo una donna, adesso in condizioni disperate.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti carabinieri, polizia e soccorritori del 118.