Gabriel Garko svela: “Sono fidanzato da un po’ di tempo” – VIDEO

C’è un nuovo amore nella vita di Gabriel Garko, ecco cosa ha detto l’attore

Gabriel Garko si è lasciato sfuggire importanti rivelazioni della sua vita privata in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

L’attore ha svelato di essere impegnato sentimentalmente: “Sono fidanzato da un po’ di tempo ed è la prima volta che ne parlo. Non conviviamo ma ci sono dei bei progetti. In questo ultimo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono e per come sto vivendo questa storia, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti.”

Garko ha confermato di avere una fidanzata, ma al momento non ha intenzione di svelare chi sia, ad oggi preferisce proteggere la sua vita privata e le cose belle della sua vita.

L’attore è tornato a parlare anche del suo rapporto di amicizia con Gabriele Rossi, più volte si è parlato di un loro presunto flirt. In merito a ciò ha detto: “Gabriele è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa stare bene e non credo che la differenza anagrafica possa inquinare un rapporto d’amicizia tra due persone.”

E ancora: “Frequento regolarmente anche uomini e donne con molti più anni di me. Se qualcuno si diverte a dedurre una storia, da due foto, faccia pure.“

