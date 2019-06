Spaventoso scontro tra moto e furgone in autostrada, motociclista imprigionato sotto al veicolo

Grave incidente nel tardo pomeriggio del 5 giugno: uno schianto tra una moto e un furgone. Ci sarebbero feriti

Traffico paralizzato nell’ora di punta, con diversi chilometri di coda a causa di uno spaventoso incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone ed un motociclista. E’ accaduto sull’autostrada A4, nel tratto tra i comuni di Cavenago e Capriate, in direzione Bergamo: secondo una prima ricostruzione, il centauro sarebbe finito a terra dopo l’urto, avvenuto intorno alle 18.15 come riportato dall’Areu, azienda regionale di emergenza-urgenza. Non è chiaro al momento chi abbia di fatto provocato l’incidente anche se stando alle prime ipotesi della stradale, lo scontro sarebbe avvenuto sulla terza corsia di sorpasso.

La dinamica dell’icidente stradale

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze in codice rosso per valutare le condizioni dei feriti e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, nell’eventualità vi siano persone rimaste imprigionate tra le lamiere dei veicoli. Pare infatti che il motociclista, sbalzato via dalla sua due ruote, sia rimasto incastrato sotto al furgone. Inevitabilmente il traffico ne ha risentito: l’autostrada A4 è congestionata nel pomeriggio in seguito al movimento dei pendolari che fanno ritorno a casa: si sono dunque formati almeno 5 chilometri di coda per consentire ai soccorritori di intervenire e operare in sicurezza. La stradale ha effettuato i necessari rilievi, atti a determinare l’esatta dinamica del sinistro e accertare cause e responsabilità. (immagine di repertorio)