Marco Carta annuncia il nuovo album: sul web lo prendono in giro – VIDEO

Marco Carta annuncia l’uscita del nuovo album, gli utenti postano commenti ironici sul web

Marco Carta continua a far parlare di sé, il cantante negli ultimi giorni si è trovato al centro di un grosso scandalo. Lo scorso 31 maggio è stato infatti arrestato per furto aggravato.

Il cantante ha dato la colpa alla 53enne che era insieme a lui, la donna ha confermato la sua versione ed è finita in manette. Intanto, Carta ha annunciato che a breve uscirà il suo ultimo album ‘Bagagli leggeri‘.

Il titolo del suo albun non è certo passato inosservato, in tanti lo hanno preso in giro con ironia sul web. Tra i vari commenti si legge: “Il nuovo albume di Marco Carta si chiamerà Bagagli leggeri, si vede che ha problemi di magliette!”, “Bagagli leggeri, il nuovo album di Marco Carta. D’altronde 6 magliette non pesano un catso.”

Sara Fonte