Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 Giugno 2019: l’Ariete non deve affrettare i tempi, la Bilancia deve evitare le provocazioni

Mercoledì 5 Giugno 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Mercoledì e giovedì due giornate un po’ pesanti. Probabile che si debba anche discutere per questioni di lavoro. La realtà è che comunque c’è qualcosa che non ti va bene e devi parlare con chi di competenza. È vero che solitamente vuoi agire di corsa, ma l’ultima cosa da fare proprio in questo periodo è dare una risposta veloce, accelerare i tempi. Sappiamo che è il periodo del “cotto e mangiato”, dell’attimo fuggente, ecco potremmo dire anche questo. Nel weekend avremo decisamente un oroscopo migliore. I sentimenti tornano protagonisti;

Toro. Il Toro è sicuramente pronto a una grande azione. Chi ha un’attività in proprio, chi è imprenditore, o ha fatto una bella acquisizione l’anno scorso, alla fine dell’anno o agli inizi del 2019, oppure in questi giorni può avere un bel riscontro e sarà ancora di più importante questo cielo con la fine del 2019. D’altronde questo Saturno in ottimo aspetto parla chiaro: sei sempre molto coraggioso. Possiamo dire che ora il coraggio premia. Novità anche per gli incontri;

Gemelli. Non tutti hanno dovuto chiamare un esperto per mettere a posto certe questioni di lavoro, ma molti si sono informati su come ottenere un certo vantaggio. Ultimamente carte e cavilli sono stati molto presenti nella tua vita. Se c’è una vertenza, una questione legale da sistemare, io credo che questo sia il momento giusto anche per parlare. Magari non per definire il tutto perché prima della fine dell’anno certi scontri non saranno risolti, quindi ci saranno dei ritardi, dei rinvii, però intanto una mediazione può contare. È probabile che ci sia proprio una disputa per quanto riguarda soldi, accordi, burocrazia. L’amore invece è molto forte e qualcuno si consolerà proprio rispetto al lavoro con un’emozione, con un abbraccio;

Cancro. C’è una concentrazione di pianeti tale nel tuo segno che se Saturno non fosse opposto sarebbe un cielo grandioso. Ma in questo periodo hai la sensazione di poter fare tutto e allo stesso tempo di non arrivare a fare tutto, e poi naturalmente questo è un oroscopo particolare per chi deve iniziare un nuovo progetto perché sembra tutto un po’ faticoso. Per fortuna la seconda parte dell’anno sarà migliore. La parte finale del 2019 porterà dei tagli definitivi. Io penso che questo sia un momento di rimessa in gioco ma se ci sono delle persone che non te la raccontano giusta, soci, collaboratori, sarà meglio evadere.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è normale che si predisponga all’amore in maniera molto attiva ma anche molto critica perché pretende il massimo e devo dire che, quando è innamorato, dà anche il massimo. Ora devi pensare a questo positivo transito di Venere che partirà da domenica. Quelli che hanno vissuto una crisi d’amore, che erano soli da tanto tempo, dovrebbero appoggiarsi a queste stelle perché sono comunque interessanti. Qualche spigolosità del carattere andrebbe smussata;

Vergine. Superata la fase di inizio settimana, già da questo mercoledì va meglio. I segni di terra, entro Settembre possono completare un grande progetto, entro l’estate fare un incontro importante. Addirittura chi è solo può vivere delle emozioni. Quelli che cercano un lavoro fisso, o vogliono andare un po’ meglio (dipende dall’età e dalle capacità), potranno avere qualcosa in più entro la fine dell’anno. Le stelle non fanno miracoli però con un po’ di buona volontà si può ripartire;

Bilancia. Mercoledì e giovedì sono due giornate sotto tono, nelle quali ti consiglio di farti scivolare le cose addosso. Le provocazioni possono arrivare anche per vie traverse. Ora, in questo periodo, mettersi a rispondere a tutti, crearsi dei nemici non è la cosa migliore da fare. Utilizza un po’ di prudenza. Venerdì sarà una giornata buona per i contatti. In amore c’è qualche novità però voglio ricordare che tutti quelli che sono rimasti da soli per ora non cercano un nuovo, grande, amore ma magari solo una bella emozione passeggera;

Scorpione. Lo Scorpione è più forte e d’altronde la fora dello Scorpione arriva all’improvviso. Voi potete vedere uno Scorpione che è sempre piuttosto tranquillo, moderato (ce ne sono pochi devo dire), che poi improvvisamente però sbotta, si arrabbia, perché Marte esiste, c’è. E allora attenzione a non riversare questo Marte su se stessi perché l’unico, vero, grande problema dello Scorpione è quello di non sentirsi adeguato, di sentirsi vittima degli eventi, e allora- a quel punto- questa aggressività diventa un problema anche fisico. Molti Scorpione scontenti finiscono con lo stare male, cioè riversano su se stessi quest’aggressività che invece andrebbe riversata fuori. Ora, non dico che devi litigare con tutti: aggressività è anche parola, è anche svago, è anche divertimento, quindi se per caso ti sei un po’ chiuso devi sfogare questa energia in un modo diverso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario non solo cerca la libertà ma in questo momento anche un po’ di solidarietà. Quante volte ho detto che alle persone del tuo segno non bisogna chiedere l’età ma quante e quali esperienze ha avuto, quanti amici ha frequentato. Se dobbiamo fare un conteggio facciamolo sui lunghi tempi e soprattutto sui luoghi che ha visto. In questo periodo hai voglia di visitare luoghi nuovi ma anche di frequentare gente diversa dal solito;

Capricorno. Questa parte centrale della settimana risulta essere un po’ più fiacca, pensierosa. Di solito sei una persona attenta a i particolari, non parli se non è proprio necessario dire. Il silenzio è d’oro anche se per colpa di questa situazione un po’ agitata che riguarda la professione forse dovrai parlare e anche a chiare lettere. I sentimenti possono pagare pegno;

Acquario. Il tuo grande desiderio è quello di cambiare. In questo periodo ci sono talmente tante situazioni attorno, anche di tensione, che se non cambi tu cambia il destino, cambiano le relazioni. Potresti anche non farcela più a fare una certa cosa, oppure ti rendi conto che fai sempre delle cose che non ti portare ad avere il riscontro che tu vorresti. Quindi c’è una sorta di “crisi” che può essere anche legata alla famiglia, a qualcuno che sta male, alla casa. È un periodo di conflittualità;

Pesci. Il segno dei Pesci in questo mercoledì potrà rivalersi di un torto subito. Attenzione agli attacchi che arrivano dall’esterno e che possono essere determinati da persone poco serene, magari anche da qualche malalingua. Tra l’altro, c’è una grande vittoria alla fine dell’anno, quindi se in questo periodo qualcuno ti osteggia, qualcuno cerca di mettere i bastoni tra le ruote, alla fine tu vince, stravinci. La situazione sentimentale è un po’ caotica, questo è vero, ma solo per quelli che non hanno parlato in tempo e hanno accumulato livore. Cosa che, bisogna ammetterlo, il segno dei Pesci a volte, inconsapevolmente fa. Non è un caso infatti che qualche persona che non ha più un amore stabile, o che pur volendo molto bene a una persona che ha sposato, con cui conviva, non la senta vicina e pensi a un tradimento o comunque si allontani. Questo perché? Perché c’è una sorta di livore non riconosciuto che promette e permette una piccola vendetta. Ora bisogna essere più chiari. Se ci sono delle situazioni pregresse, del passato, ancora non chiarite, è meglio fare chiarezza anche dentro di sé.

Maria Mento