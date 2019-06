Pamela Perricciolo pubblica una nota vocale della Prati: fingeva di essere con Mark – VIDEO

Pamela Prati fingeva di essere con Mark Caltagirone, ecco la nota pubblicata da Pamela Perricciolo

Si continua a parare del caso Prati, poche ore fa Pamela Perricciolo ha pubblicato un audio in cui si sente Pamela Prati che parla di Mark Caltagirone.

La showgirl nella nota vocale fa finta di essere insieme a Mark, alla sua ex agente dice di aver mangiato mentre lo aspettava. Queste le sue parole: “Grazie Pam, era buonissima. L’ho mangiata come aperitivo mentre aspettavo Marco”.

La Prati ha ammesso che l’uomo in realtà non esiste, dice di essere stata plagiata e raggirata ma Donna Pamela ha svelato che sia lei che Eliana Michelazzo erano al corrente di tutto fin dall’inizio.

Intanto, la Perricciolo è convinta che la colpa non sia solo la loro ma anche dei programmi che fino ad ora le hanno ospitate. In merito a ciò ha detto: “Se io fossi stata in loro avrei detto ‘mi avete preso in giro, questa è una bella denuncia per truffa, arrivederci e grazie’. Pamela non c’ha guadagnato, Eliana inizia a guadagnare un po’ adesso con le ospitate. Mentre chi guadagna davvero sono i programmi.”

Donna Pamela stasera sarà ospite a Live – Non è la D’Urso, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire se si lascerà sfuggire nuove rivelazioni.

Sara Fonte