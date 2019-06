Vieni da me, la battuta hot di Caterina Balivo gela Giorgio Mastrota: “Ti tira ancora?”

A “Vieni da me”, la padrona di casa Caterina Balivo è stata protagonista di una battuta hot che ha lasciato di sasso l’ospite Giorgio Mastrota.

Involontaria o maliziosa? Questo è quanto si sta chiedendo, in queste ore, l’opinione pubblica circa la battuta fatta da Caterina Balivo, a “Vieni da me”, all’ospite Giorgio Mastrota, nel corso di un’intervista. Tutto è iniziato quando Caterina ha fatto a Giorgio, ospite della puntata, una domanda inerente la sua “sparizione” dai palinsesti televisivi (televendite escluse):

“E’ vero, sono tanti. Essendo però in tv tutti i giorni con i miei amati materassi ho questa permanenza continua che mi tiene in vita. Tutto questo mi ha permesso non solo di essere nel piccolo schermo ma di avere quattro figli, un nipotino e di continuare la mia vita serenamente per ora. Altri figli? Se continuano i materassi magari faccio un altro figlio, andiamo a vivere in montagna sai una cosa tira l’altra”.

Poi, la battuta di Caterina che ha lasciato Giorgio basito:

“Quindi ti tira ancora? Bravo”.

A quel punto, Mastrota:

“Come? Cosa hai detto? Con “gnocca” pensavo di aver detto una parola…”.

La Balivo lo interrompe sottolineando che stava scherzando e cercando subito di cambiare argomento. Subito dopo, l’attenzione si è spostata sulla vita sentimentale dei conduttore.

Giorgio Mastrota: “Sposerò Floribeth Gutierrez”

Giorgio, infatti, ha rivelato che sposerà la compagna Floribeth Gutierrez:

“Con Natalia è stata una storia meravigliosa. Sono stato innamoratissimo. Abbiamo bruciato le tappe e lei è una meravigliosa nonna nonché mamma. Flo non è gelosa se mi dicono: “Sei l’ex marito della Estrada”, ma succede. Ma è normale, non perché è Natalia ma quando si parla di un’ex, si infastidiva”.

L’ex moglie Natalia Estrada non sarà, però, invitate alle nozze:

“Anche lei si è sposata e non mi ha invitato. Ma è normale, abbiamo un rapporto sereno ma da qui ad uscire in quattro no”.

Maria Rita Gagliardi