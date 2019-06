Azouz Marzouk torna in Italia e vuole soldi per farsi intervistare

Dopo dieci anni di espulsione, Azouz Marzouk è tornato in Italia e vuole soldi per farsi intervistare.

Dieci anni dopo la sua espulsione, Azouz Marzouk è tornato in Italia. Appena messo piede sul suolo italico, l’uomo ha avvisato un paio di giornalisti del suo arrivo così da rilasciare la sua prima intervista a “Studio Aperto”, attraverso la quale ha dichiarato di sapere chi sono i veri assassini della strage di Erba e di conoscere il movente. Successivamente, ha rilasciato una nuova intervista a “Il Giorno”, nella quale ha dichiarato:

“Finché sarò vivo lotterò perché ci sia giustizia per quelle quattro anime che sono morte”.

Il messaggio lasciato su Facebook ed alle testate giornalistiche

In seguito alle dichiarazioni del suo avvocato Simone Giuseppe Bergamini sulla sua espulsione, sulla pagina Facebook del programma “Sono innocente”, lo scorso 27 maggio è comparso il messaggio di tale Giovanni Deidda che recita:

“Azouz Marzouk torna in Italia. Non risponderà più a chiamate dei media. Potete rivolgervi a me se interessati, per concertare i termini economici per rilascio di esclusive o interviste basate sulle dichiarazioni che farà in Tribunale al fine di far scarcerare Rosa e Olindo ingiustamente condannati. Il legale incaricato che andrà a breve a Tunisi per riportarlo in Italia, Simone Bergamini del foro di Verona, parimenti vi inviterà a contattare solo me per la gestione dell’ agenda. Saluti. Ombretta Panizzari”.

Lo stesso annuncio è stato inviato via email alle redazioni di vari giornali sempre dal Deidda. Selvaggia Lucarelli, per il “Fatto Quotidiano”, ha chiamato tale Ombretta per chiederle se conduca le trattative economiche per Azouz:

“Guardi, io sono amica di un amico dell’ avvocato Bergamini, il signor Deidda, che mi ha buttata in trincea per gestire questa cosa. Sento le proposte economiche, faccio da passacarte, Azouz tiene famiglia! Stupisce che la verità abbia un prezzo, lo so, ma visto che hanno cominciato a fare offerte!”.

La Lucarelli ha avuto modo di parlare anche con Addai che, dal canto suo, ha dichiarato:

“Io sono amico personale dell’ avvocato Bergamini, il quale mi ha detto di non voler entrare in questo mercanteggiare. Mi ha spiegato che lui vuole la scarcerazione di Rosa e Olindo, Azouz vuole i soldi, quindi ci siamo seduti intorno al tavolo e mi ha detto ‘come ne esco?’ e io ‘secondo me ne esci se c’ è una terza persona che prova a mediare gli interessi di Azouz, che sono quelli di lucro. Lui vuole monetizzare, non mi faccio domande.Mi hanno chiamato mille redazioni, Quarto grado, Tg5 e fanno discorsi del tipo “Quanto volete? Sì, ma se io pago poi quell’ altro viene a sapere che ho pagato!”. Le Iene hanno chiamato direttamente ad Azouz, hanno detto siamo amici, siamo venuti a Tunisi, mettiamoci d’ accordo tra di noi”, è tutto un cinema!”.

Contattato, poi, da Selvaggia, Marzouk non ha confermato nè smentito se si stia facendo pagare per le esclusive televisive.

Maria Rita Gagliardi