C’è un Messi che tifa per il Real Madrid. La battuta di Arbeloa: “Bisogna comprarlo!” – VIDEO

Un po’ come il figlio di Leonardo Bonucci che tifa per il Torino nonostante il fatto che il padre sia una bandiera bianconera (o quantomeno lo sia stata, giacché tra le otto stagioni bianconere c’è la “macchia” della stagione al Milan).

Il figlio minore di Leo Messi, a quanto pare, non perde occasione per celebrare i gol del Real Madrid, in barba al fatto che il padre sia – lui sì – una bandiera del Barcellona e il fratello maggiore supporti, come è ovvio che sia, la compagine catalana.

A raccontarlo, in un gustoso siparietto con una tv argentina (che potete vedere in coda assieme al tweet di Arbeloa), lo stesso fuoriclasse argentino.

Alvaro Arbeloa su Messi junior: “Bisogna comprarlo!”

L’ex giocatore Alvaro Arbeloa – giocatore di lungo corso del Real Madrid, uscito dalla cantera delle ‘merengues’ – non ha perso l’occasione per una battuta: “Bisogna comprarlo!”

Chissà come sarebbe vedere un Messi in ‘Blanco’.