Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 6 giugno 2019

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 6 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la seconda serata dei “Seat Music Awards”, i premi della musica italiana, dalla suggestiva location dell’Arena di Verona. In seconda serata, una nuova puntata di “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Morte sulla scogliera”, seguito da una puntata speciale di “Stracult”, dedicata a Dino Risi.

Su Rai 3 va in onda la partita di UEFA Nations League Olanda-Inghilterra, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’attualità e la politica con il programma “Diritto e rovescio”, seguito dal film “La terza madre”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “All together now”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “The Departed- il bene e il male”: nella città di Boston vige la legge criminale del Boss Frank Costello. Dopo anni di crimini, violenze e omicidi, il dipartimento di Polizia decide di contrastare in maniera più marcata le attività del boss e della sua organizzazione. Per fare ciò, infiltra un giovane poliziotto cresciuto in zona, Billy Costigan, all’interno dell’organizzazione di Costello. Costigan, non senza qualche contraccolpo psicologico, dovendosi destreggiare tra malviventi e storie violente, tenta di entrare tra le grazie del boss per scoprirne i piani e comunicarli al capo della polizia, unico suo interlocutore alla centrale. Al contempo, un’altra recluta, cresciuto anch’esso per le strade di South Boston, Colin Sullivan, sta facendo carriera in polizia. Ottenuta una posizione rilevante all’interno della Squadra Speciale Investigativa, Colin viene messo a capo della missione che ha come obiettivo la distruzione della banda di Costello. Quello che nessuno in polizia sa è che Colin in realtà lavora per Costello, dandogli informazioni continue sulle mosse della polizia in modo da evitare qualsiasi trappola che vanno ad escogitare per coglierlo con le mani nel sacco. La doppia vita di Billy e Colin diventerà sempre più stressante in questo loro continuo stare attenti a celare la propria identità. Subito dopo, va in onda il film “Spiral-Giochi di potere”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di politica e attualità di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “L’ultimo dominatore dell’aria”.

Rai 1

20:30 Seat Music Awards 2019

0:00 TV7

Rai 2

21:20 Morte sulla scogliera (film)

0:40 Stracult 20 anni

Rai 3

20:30 Calcio, UEFA Nations League Semifinale Olanda-Inghilterra

22:50 Magazine Nations League

23:05 Rai Pipol

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:34 La Terza Madre (film)

Canale 5

21:20 All together now

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:26 The Departed – Il bene e il male (film)

0:35 Spiral – Giochi di potere (film)

La 7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

21:35 L’ultimo dominatore dell’aria (film)

23:30 World Invasion (film)

Iris

21:00 Il colore viola (film)

0:13 Prova a incastrarmi – Find me Guilty (film)

Cielo

21:15 True Justice Stagione 1 Episodio 4 (serie tv)

23:05 Porno Valley Stagione 1 Episodio 7 (serie tv)

23:35 Porno Valley Stagione 1 Episodio 8 (serie tv)

