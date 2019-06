L’ipotesi di ‘Dagospia’: la strategia di Salvini per logorare i 5 stelle

Il sito web ‘Dagospia’ ha ipotizzato la strategia di Matteo Salvini per logorare dall’interno il partito alleato, facendo credere agli italiani che la responsabilità di un’eventuale rottura sia esclusivamente del Movimento 5 Stelle.

Logorare ancora per qualche mese il Movimento 5 Stelle e far cadere su Di Maio e soci la colpa di un’eventuale rottura dell’attuale governo. Questa è l’ipotesi lanciata dal sito web ‘Dagospia’ questa mattina. Secondo il portale, Matteo Salvini non vorrebbe a breve termine far cadere l’alleanza di governo con i grillini, per non essere macchiato di questa responsabilità davanti agli italiani.

Salvini vorrebbe esasperare il Movimento 5 Stelle, chiedendo al Presidente della Repubblica Mattarella di non andare subito alle urne, proponendo un governo tecnico, tanto voluto da Bruxelles.

Per ‘Dagospia’, il piano di Salvini sarebbe quello di avere un governo tecnico dopo la rottura coi 5 stelle

Il piano della Lega prevede di lasciare che gli italiani assaggino nuovamente il governo tecnico, per riuscire ad avere un consenso illimitato alle eventuali elezioni del 2020 e poter governare in autonomia il Paese.

Per far ciò, Salvini dovrebbe tener buoni i rapporti con Di Maio e i grillini almeno fino a metà luglio: in questo caso il pericolo delle elezioni anticipate sarebbe scongiurato, dal momento che ci sarebbe l’urgenza di iniziare i lavori in preparazione della manovra 2019.