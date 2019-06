Marco Carta parla dell’arresto dalla D’Urso: ecco cosa ha detto – VIDEO

Marco Carta non ha rubato alla Rinascente? Le parole del cantante

Marco Carta è stato ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, nella puntata andata in onda ieri su Canale 5 per parlare dello scandalo che lo ha coinvolto negli ultimi giorni.

Carta pochi giorni fa è stato arrestato per furto aggravato per aver rubato sei magliette alla Rinascente a Milano. Dopo il processo per direttissima è stato rilasciato ma per il verdetto finale deve aspettare il processo che avverrà a settembre.

Il cantante è apparso davvero scosso, a causa del processo non ha potuto rivelare molti dettagli, ma ci ha tenuto a precisare di non essere assolutamente colpevole. Alla conduttrice ha detto che vuole poter camminare a testa alta perché lui non ha rubato, ma soprattutto non vuole far soffrire la sua famiglia per un reato che non ha commesso.

Dopo la vicenda del furto Marco è andata a Mykons con il fidanzato per festeggiare l’addio al nubilato di una sua cara amica. In molti hanno pensato che fosse scappato dopo l’arresto, in merito a ciò ha detto: “Non sono scappato, non è stata una fuga come hanno scritto molti. In realtà era un addio al nubilato organizzato da tempo. La data era già fissata”.

Sara Fonte