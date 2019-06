Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 Giugno 2019: lo Scorpione vuole fare cose nuove, il Sagittario è creativo

Giovedì 6 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ogni eccesso andrebbe evitato. In questo momento ci troviamo in una condizione particolare perché alcuni progetti potrebbero essere finiti e adesso bisogna studiarne altri. Ti ho detto sin dall’inizio di quest’anno che il 2019 è part-time nelle sue proposte, nelle sue attenzioni, quindi non mancano le situazioni buone ma bisogna ogni tanto creare dei presupposti validi affinché ci siano delle novità. Ecco perché nell’ambito del lavoro, nell’ambito dei rapporti, possiamo attivarci per avere anche un Agosto e un Settembre migliori. Cerca di evitare conflitti in famiglia e sul lavoro perché più ci avviciniamo alla parte centrale del mese e più questo senso di disagio, perché non vedi chiaro il tuo futuro, può aumentare. Insomma, hai fatto tanto ma adesso potresti fare ancora qualcosa in più;

Toro. Il Toro non deve dimenticare che in questo periodo ha bisogno di rilassarsi, di vivere un pochino più sereno, soprattutto viste le tensioni che ci sono state di recente. Chi ha cambiato ruolo, chi ha cambiato gruppo, chi dall’anno scorso ha cambiato casa, in questi giorni si trova in una condizione di grande forza ma anche di grande vantaggio. Proponiti. Se hai un lavoro, se hai un’attività importante o comunque di contatto perché la seconda parte dell’anno è molto bella. Non bisogna avere paura di esporsi. Capisco che l’anno scorso tu ti trovassi in una situazione si disagio ma adesso proprio le condizioni di lavoro potrebbero essere più importanti;

Gemelli. I Gemelli tra giovedì e sabato non saranno distratti per l’amore ma saranno un po’ stanchi per ciò che concerne il lavoro. Tutti coloro che hanno detto “Poi risolverò questo problema”, adesso devono affrontarlo. Il tuo è un segno che rimanda le cose, o almeno quando arriva il problema pensa “Bene adesso è il caso di risolverlo”. Purtroppo negli ultimi mesi tanti problemi si sono accumulati. Ecco perché io parlo di questioni legali, finanziarie, economiche. Forse di un contratto che bisogna cercare di mettere a posto;

Cancro. È un momento particolare per il segno zodiacale del Cancro perché ci sono delle relazioni che possono essere un pochino più difficili e poi tutto nasce nella polemica. Anche se adesso sei contento perché stati per iniziare un progetto, una novità, c’è qualcuno che mette zizzania, c’è qualcuno che dice “Ma questa cosa non la devi fare”, oppure sono gli invidioso che parlano? Meglio prendere le distanze da quelle persone che sono lontane dal tuo modo di vedere le cose e che soprattutto, ogni tanto, hanno nei tuoi confronti un atteggiamento spigoloso. Va detto che a volte sei proprio tu a essere amante della battutina di troppo, della situazione un po’ particolare in cui diventi caustico. Venerdì e sabato saranno due giornate di forza per i sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è disponibile in amore ma è anche più disponibile nell’ambito del lavoro. Bisogna pensare a questo periodo come a qualcosa di favorevole e anche al buon transito di Venere, che partirà da domenica, come anche a un transito riparatore, per cui se ci sono state spigolosità nel carattere, nella coppia, si potranno smussare. Dovranno appoggiarsi alle stelle i Leone che vogliono innamorarsi;

Vergine. Superata la fase di inizio settimana, già da questo mercoledì va meglio. Tu hai grandi progetti che riguardano trasferimenti di lavoro, di casa, che non sono stati percepiti come positivi dalle persone a te vicine perché la realtà è che molti Vergine in questo periodo sanno benissimo quello che devono o non devono fare ma hanno attorno delle persone che mettono i bastoni tra le ruote, perché tu dici una cosa e c’è chi ti contraddice. Se poi hai un nuovo amore, potrebbe essere un/un’ ex a non essere contento/a, anche se magari sei stati lasciato. Si parla di un periodo di riscontri. Entro l’estate novità;

Bilancia. La Bilancia vive due giornate sotto tono nelle quali consiglio di farsi scivolare le cose addosso perché le provocazioni possono arrivare anche per vie traverse. Mettersi a rispondere, creare dei nemici, non è la cosa giusta da fare anche perché tu sei una persona particolare che non detesta assolutamente le soluzioni che non funzionano. Venerdì giornata migliore ma fino ad allora usa prudenza;

Scorpione. Se c’è una cosa che non ti manca è l’energia, anche se spesso non si nota perché ricordiamo che tu hai due piani d’azione: uno legato a Marte (forza, guerra, combattimento) e l’altro legato ai segni d’acqua che rappresenta invece la tendenza a far finta di nulla, a che se dentro di te si agitano parecchi vortici e mulinelli. Situazione salvata in corner anche per quanto riguarda il lavoro, dove già dagli inizi dell’anno parlai di un cambiamento di ruolo, di ufficio. Forse in questi giorni cambiano i luoghi ma non le modalità del tuo lavoro: ecco perché vorresti fare delle cose più creative o innovative.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ricerca la libertà che però non è intesa come dissoluzione, dissipazione di valori importanti, ma semplicemente come forma di creatività. Tu vuoi essere molto giovane, anche a 80 anni. In questi giorni sembra che tu stia cambiando rotta sul lavoro. Chiedete a un Sagittario quanti luoghi ha visto, quante persone ha conosciuto e allora avrete un numero che non corrisponde all’età anagrafica perché per il Sagittario l’età anagrafica non conta;

Capricorno. Questa parte centrale della settimana risulta è un po’ più fiacca, pensierosa. Di solito sei una persona attenta ai particolari, ora forse lo sarai ancora di più soprattutto in amore. L’amore resta interessante anche se per colpa di questa situazione un po’ agitata che riguarda soprattutto la professione i sentimenti possono pagare pegno, e magari non c’è tempo per amare quanto e dove vorresti;

Acquario. L’Acquario è in una condizione particolare perché stanno cambiando molte cose. Molti di questi cambiamenti sono stati anche voluti, perché non credo all’Acquario che dice “Sono vittima degli eventi”. Spesso i nati Acquario portano con sé delle provocazioni e cercano di far fare agli altri magari quello che di persona non vogliono fare. Quindi, se adesso si chiude una situazione o in amore ci sono delle perplessità forse è perché tu hai portato allo stremo il rapporto. Aspetta il giorno 10 per le novità di lavoro. È un periodo di grandi conflittualità e bisogna cercare di tenere tutto sotto controllo;

Pesci. I Pesci potrebbero rivalersi di un torto subito. È un momento importante per il lavoro però le società devono essere gestite con un po’ d’attenzione. Per esempio, se tu hai una persona con cui stai facendo un lavoro in questo periodo potrebbe essere contro di te. Piccoli attacchi che in casi eccezionali sono definiti anche d’azioni legali che però- nella maggioranza dei casi- saranno a tuo favore o comunque, entro la fine dell’anno, si troverà una mediazione. In amore questo è un periodo particolare perché sei anche tu che detesti essere schiacciato dai sentimenti, dalle relazioni che non ti piacciono, e così c’è chi scappa di casa, o comunque non si fa trovare, e altri che invece- se vivono un rapporto insoddisfacente- si guardano attorno e magari vivono anche più di una storia (se non nella realtà almeno nella fantasia).

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento