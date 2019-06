Pamela Prati a Live – Non è la D’Urso: “Abbiamo deciso tutto in tre” – VIDEO

Pamela Perricciolo ribadisce che Eliana e Pamela Prati sapevano tutto

Pamela Perricciolo ieri a Live – Non è la D’Urso si è lasciata sfuggire importanti rivelazioni sul Caso Prati.

L’ex agente della Prati alla conduttrice ha detto: “Se dico che è colpa di una sola persona è una presa per il c*lo, ci siamo sedute in tre e in tre abbiamo portato avanti una cosa. Puntare il dito solo su una persona non è giusto.”

Donna Pamela ha quindi ribadito che la colpa non è solo sua, anche Pamela Prati ed Eliana Michelazzo sono responsabili di tutta questa assurda storia. A detta sua in questa vicenda non ci sono né vittime né carnefici.

Eliana Michelazzo e Pamela Prati replicheranno alle ultime dichiarazioni della Perricciolo? Lo scopriremo.

Sara Fonte