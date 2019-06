Si butta dalla finestra per fuggire dal suo fidanzato: lui l’aveva sequestrata. Arrestato

Una ragazza di 26 anni si è buttata dalla finestra per tentare di scappare dal fidanzato che l’aveva rinchiusa in casa giorni prima. L’uomo è stato arrestato

Cinque giorni di segregazione forzata, da sabato fino a ieri, poi il volo dalla finestra per tentare di sfuggire al suo aguzzino. Questo quello che è accaduto a una ragazza di 26 anni, in quel di Milano, sequestrata dal fidanzato 40enne. In un momento di distrazione dell’uomo, la ragazza si è gettata da una delle finestre dell’appartamento in cui si trovava. L’uomo, di nome Giacomo Oldrati, soffrirebbe di disturbi psichici e già nel 2018 era stato assolto a Bologna per aver commesso un fatto simile: fu giudicato incapace di intendere e di volere.

Si butta dalla finestra per fuggire dal suo fidanzato, una condomina la ritrova in cortile

Ieri, nel cortile di un palazzo che si trova nel quartiere Barona di Milano, in Via Biella, una donna anziana ha trovato una ragazza completamente nuda, ferita e in stato di shock. Si tratta di una sua vicina di casa, una ragazza di 26 anni, che da sabato scorso era stata chiusa in casa dal fidanzato. L’uomo, un 40enne che soffre di disturbi psichici, l’ha segregata e le ha usato violenza, picchiandola. In un attimo di distrazione dell’uomo, la 26enne ha deciso di fuggire dalla finestra, finendo per cadere giù nel cortile dopo aver perso la presa. I due si conoscevano dal 2015 e la ragazza sapeva dei disturbi di cui soffriva il fidanzato, tanto da volergli restare accanto andando contro l’opposizione dei suoi stessi genitori. Ieri l’epilogo che ha quasi sfiorato la tragedia. Per la 26enne fratture multiple in tutto il corpo, dovute alla caduta dalla finestra, e altri traumi dovuti invece alle percosse ricevute dal suo fidanzato-sequestratore. I genitori della ragazza l’avevano cercata, recandosi a questo indirizzo (come ha riportato anche La Repubblica), ma sia lei sia lui li hanno respinti al citofono.

Si butta dalla finestra per fuggire dal suo fidanzato, il 40enne è stato tratto in arresto

La 26enne è stata soccorsa dalla condomina e da un commerciante: dopo averla aiutata a coprirsi hanno chiamato la Polizia. Gli agenti sono arrivati e hanno arrestato Giacomo Oldrati, questo il nome del compagno, con l’accusa di sequestro di persona e di lesioni aggravate. L’uomo, in un secondo momento, ha resistito all’arresto e i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per bloccarlo. Non è la prima volta che l’uomo si scagliava contro la 26enne. La prima aggressione ai danni della fidanzata si era verificata a Marzo, cioè quando Oldrati pare avesse smesso di seguire la terapia contenuta nel suo programma di riabilitazione. Nel 2018, infatti, l’uomo era stato assolto a Bologna per aver commesso un fatto simile ed era stato affidato a un centro psicosociale di Milano. Per lui un anno di libertà vigilata “previo riesame del profilo della pericolosità sociale”. A Marzo le prime avvisaglie della sua pericolosità e a Maggio un’altra aggressione: la ragazza era stata colpita al volto con una testata, ma non aveva denunciato per non metterlo ancora di più nei guai con la legge.

