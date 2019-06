“Uscire dall’Europa? Una vergogna”: veterano senza mezzi termini sulla Brexit

Intervistato a margine delle celebrazioni per l’anniversario dell’approdo delle truppe anglo-americane in Normandia, un veterano critica aspramente la decisione di votare la Brexit.

Eric Chardin è solamente uno dei 150.600 soldati che è riuscito ad approdare alla spiaggia d’oro della Normandia sotto i colpi dell’artiglieria nazista. Il veterano oggi ha 95 anni e per il 75 anniversario dello sbarco è in prima fila per godersi le celebrazioni. A raccogliere le sue sensazioni a caldo è stato il corrispondente della BBC, Simon Conroy che gli chiede se durante quell’evento storico si è distinto per coraggio.

Chardin non mente a riguardo e confessa: “No, non particolarmente. In quel momento sei spaventato”, quindi spiega che quasi nessuno dei presenti era andato in guerra con il desiderio di ricevere onori, ma con la speranza di poter tornare al più presto a casa: “La cosa che io ho avvertito è che tutti volessimo tornare alla normalità il più presto possibile. Una gran parte di noi voleva sistemarsi, impegnarsi con il lavoro che voleva fare, sposarsi, in generale tornare alla vita civile”.

Veterano sulla Brexit: “Disunire l’Europa è una vergogna”

Questa toccante testimonianza sulle paure e sulle speranze dei soldati approdati in Europa per sconfiggere la minaccia nazista è stata fornita dopo che Conroy gli aveva chiesto un parere sulla pace ottenuta con la Seconda guerra mondiale. Il veterano era convinto che stesse registrando e che dunque le sue parole non venissero trasmesse in diretta, questo ha fatto sì che non usasse mezzi termini e parlasse dei suoi timori sulla Brexit: “Bhe, spero che continui naturalmente”, dice infatti riferendosi alla pace, prima di aggiungere: “La Brexit mi preoccupa a tal proposito. Non riesco a smettere di avere la sensazione che sarebbe una terribile vergogna se tutto quello che abbiamo fatto, con tutte le minacce che abbiamo affrontato per unificare l’Europa venissero vanificate”.