Valentina Vignali ingrassata al Grande Fratello: ecco quanti kg ha preso – VIDEO

Ecco quanti kg ha preso Valentina Vignali nella casa del Grande Fratello

Valentina Vignali è stata eliminata al Grande Fratello 16 durante la semifinale del reality andata in onda lo scorso lunedì 3 giugno.

In molti hanno notato che la nota cestista nella casa più spiata d’Italia è ingrassata molto, lei stessa ha svelato di aver preso 10 kg. Dopo aver letto moltissimi commenti offensivi sui social l’ex gieffina ha fatto sapere che si rimetterà in forma in poche settimane grazie alla dieta e all’allenamento.

Poche ore fa un utente su Instagram le ha chiesto cosa pensa della gente che la sta criticando e insultando a causa dei kg presi. L’ex gieffina ha risposto: “Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno il mio metabolismo si è rallentato lì dentro. In più avevamo i soldi contatissimi quindi tante cose sane tipo frutta, verdura, pesce ecc non potevamo permettercele.”

La Vignali ha concluso dicendo: “Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma: solo carboidrati. Inoltre lì dentro in alcune giornate ti annoi talmente tanto che mangi di continuo. Questo è quello che più o meno è successo a me”.

Sara Fonte