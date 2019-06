Carneficina sulla A1: camion si schianta contro auto, tre amiche perdono la vita

Un terrificante scontro tra un camion ed un’auto sulla A1 è costato la vita a tre donne residenti a Sassuolo che si stavano concedendo dei giorni di vacanza.

Ieri pomeriggio intorno alle ore 18:00 si è verificato un terrificante incidente sulla A1 (Milano-Napoli), sul tratto che conduce da Modena sud a Valsamoggia in direzione Bologna. Un’auto con a bordo 4 donne stava marciando verso il capoluogo emiliano quando, per cause ancora in via di accertamento, un camion l’ha tamponata violentemente spingendola ad un tremendo impatto contro le barriere.

Schianto camion-auto in A1: morte tre donne, grave una quarta

L’intervento dei soccorsi è stato immediato, i Vigili del Fuoco si sono occupati di estrarre le quattro donne rimaste incastrate tra le lamiere della Alfa 147 su cui viaggiavano, quindi hanno lasciato ai paramedici giunti sul luogo dell’impatto il compito di soccorrerle. Purtroppo per tre di loro, Veronica Fili, Otilia Camelia Ceornodolea (di origini rumene) e Zainaba El Aissaouni (marocchina), non c’è stato nulla da fare e gli operatori sanitari ne hanno dovuto dichiarare il decesso. In gravi condizioni la quarta donna, Soouad El Aissaouni, trasportata in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna dove si trova tutt’ora ricoverata. Le quattro donne erano residenti a Sassuolo e si erano messe in viaggio in direzione di una località turistica per passare un fine settimana tra di loro in allegria.

Per quanto riguarda l’autista del Camion, invece, pare che le sue condizioni non destino alcuna preoccupazione e che dopo un rapido controllo sia stato dimesso. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno ancora lavorando gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati di effettuare i rilevamenti nella giornata di ieri.