Carlo Taormina contro Pamela Prati: “Ho presentato un esposto in Procura” – VIDEO

Pamela Prati ha cercato di intimidire Carlo Taormina? Ecco cosa ha detto l’ex avvocato della showgirl

Carlo Taormina, l’ex avvocato di Pamela Prati, ha fatto sapere di aver presentato un esposto alla Procura di Roma dopo che la showgirl ha provato ad intimidirlo.

Ospite di Marco Oliva a Iceberg ha detto: “Ho chiesto di accertare cosa c’è dietro questa vicenda, perché secondo me è un fatto di associazione criminale. Non so chi è il carnefice e chi è la vittima, questo non lo so. Sono portato a credere che qualcuno sia vittima e altro sia carnefice.”

L’ex avvocato della Prati ha poi spiegato: “Mi sono rivolto all’autorità giudiziaria affinché provveda a capire che cosa c’è e soprattutto che tuteli la mia persona da queste che potrebbero essere delle vere e proprie intimidazioni.”

Solo poche settimane fa Taormina aveva svelato che la Prati gli aveva chiesto di andare dalla D’Urso per tutelarla. Lui si è sentito preso in giro, Pamela ha però precisato di non avergli mai chiesto di garantire per lei l’esistenza di Mark Caltagirone.

Sara Fonte