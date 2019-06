Fa scoppiare una “bolla” che resisteva da 17 anni. La fuoriuscita di pus è incredibile – VIDEO

Una bolla che le resisteva sul corpo da diversi anni è stata fatta “esplodere”.

Il video è stato anche pubblicato sul web, e comincia proprio mostrando il punto “incriminato”, apparentemente situato sulla gamba di un uomo.

Ad un certo punto, dopo diversi tentativi, la bolla “scoppia” e da essa si nota chiaramente la fuoriuscita di moltissimo pus.

Nel filmato si sente chiaramente una donna che ha realizzato “l’operazione” affermare che quella bolla era presente da ben 17 anni su quella gamba: “Ce l’hai da quando avevi 12 anni”.

Il pus è andato accumulandosi sulle dita della donna, e le immagini non sono molto adatte a chi è facilmente impressionabile.

Il video è stato già visto da migliaia di persone

Fortunatamente il tutto dura pochi secondi, dato che la donna provvede subito a pulirsi con un asciugamano.

In seguito, il video mostra di nuovo la bolla, con il pus che continua ad uscire. A quel punto, la donna lo spreme per l’ultima volta, completando l’opera.

Come riportato dal Daily Star Online, da quando è stato caricato sul web il video è stato già visto da migliaia di persone, che si sono lanciate nei commenti più disparati. Un utente ha addirittura affermato che la fuoriuscita di pus aveva “un non so che di sexy”, mentre alcuni hanno criticato la donna per non aver usato i guanti protettivi.