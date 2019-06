Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 Giugno 2019: il Toro deve recuperare fisicamente, la Vergine è in bilico in amore

Venerdì 7 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Momento di stasi che non significa di blocco. Potresti avere concluso un’operazione, un lavoro, e adesso sei in attesa di una novità. Potresti avere in mente un qualcosa a cui però non c’è stata una risposta immediata. Ecco perché preferisci perdere o prendere tempo. In ogni caso non bisogna innervosirsi. In amore sei un po’ troppo geloso e probabilmente in questo periodo sei anche preso da una persona un po’ fugace. Ricordiamo che l’Ariete si lamenta in amore di avere attorno delle persone particolari, però è proprio quelle che cerca: a te piace la disputa;

Toro. Venerdì e sabato sono due giornate in cui la fatica si fa sentire. Di solito sei quello che riesce a dare energia agli altri, ma per una volta tanto potresti essere il primo a chiudere un piccolo aiuto, un aiuto personale, un aiuto emotivo. In questo momento bisogna uscire fuori anche da una fase di cambiamento, tensione che c’è stata di recente. Ricordiamo che il transito di Urano nel segno, non per tutti ma per qualcuno, ha portato anche problemi fisici, quindi gli ultimi due mesi sono stati un po’ pesanti e bisogna recuperare;

Gemelli. Per i Gemelli il lavoro è sempre molto ombroso, quindi tutto quello che hai cercato di muovere ultimamente si è bloccato, ci sono sempre ancora delle situazioni da verificare, potresti ricevere una lettera in cui ti chiedono dei soldi. Insomma, non c’è molta chiarezza, ma per i sentimenti qualcosa si riapre e non solo una speranza. Saranno favoriti anche gli incontri e le soluzioni a certi contenziosi aperti;

Cancro. Sono contento di poter dire che arriva un bel weekend, anche se dal punto di vista professionale ci sono dei veri e propri blocchi perché se alcuni segno zodiacali come i Gemelli, il Sagittario, la Vergine, devono pensare ad alcune novità, magari anche studiare nuove strategie, tu devi capire se una situazione va avanti oppure no. È dagli inizi dell’anno che stai riflettendo sulla tua situazione affettiva. Ora bisogna dare un segnale per far capire che tu non sei più disponibile per certi giochetti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Non posso dire che tu abbia iniziato la primavera in maniera eclatante. Tutto quello che stai facendo costa a livello di conflitti, a livello di tensioni, perché sei contro il mondo. A te piace andare contro tutti, sei un condottiero, sei un combattente. Attento però a non isolarti: devi avere un esercito di persone da guidare. In questo fine settimana avrai meno voglia di capire che cosa si desidera in amore, quindi sarai anche di poche parole;

Vergine. Questo weekend invita a essere un pochino più cauti in amore perché è probabile che da domenica ci sia qualche contrasto. Quindi, poi la prossima settimana si recupera però evidentemente ci sono delle distanze da colmare, dei piccoli fastidi. Se sei in bilico tra due storie, oppure hai accanto una persona non del tutto equilibrata, rischi una collisione;

Bilancia. Venerdì e sabato giornate influenti e qualcosa non va nel lavoro, dove un po’ come l’Ariete, anche tu non sai bene che cosa andrai a fare e quindi se si è interrotto un rapporto di lavoro, un progetto, sei in attesa di novità. Certo che se ti sostituiscono direi che non scelgono persone all’altezza. Se tu invece sei attivo, nel senso che hai un’azienda tua, devi metterti d’accordo con alcuni soci, attento alle parole: sono troppe. Sono favoriti i viaggi e gli incontri per i sentimenti;

Scorpione. Lo Scorpione vorrebbe cambiare ma alla fine non potrà cambiare. Tu vorresti fare qualcosa di diverso dagli ultimi anni, soprattutto nel lavoro, però il vero problema sono i soldi: evidentemente ci sono delle spese, non solo in più ma anche da limitare e anche lo Scorpione che magari ha un ufficio, una situazione lavorativa esterna, può pensare di limitare un incontro, un affitto, un accordo, un contratto. Magari anche lavorare in casa per risparmiare qualcosa potrebbe essere un’idea. In amore piano piano si recupera.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario sono giornate un po’ particolari. Da domenica potresti prendere la distanza da persone che sono distanti da te anche dal punto di vista emotivo, ma è normale. Quando ci sono delle piccole o grandi rivoluzioni che ti coinvolgono, cambi e le persone attorno a te non sono disposte a cambiare così velocemente come tu fai. Quindi ti trovano diverso, vorrebbero che tu non cambiassi, ti scoraggiano se hai in mente delle idee nuove, ma tu non devi assolutamente prestare attenzione a chi vuole limitare la tua creatività. Questo vale anche per l’amore, dove la gelosia non funziona con il Sagittario;

Capricorno. Nelle ultime 48 ore qualcuno è stato male. Domenica potrebbe essere la giornata migliore per rendersi conto di cosa è necessario fare. Il problema è il lavoro: alcuni cambiamenti, novità riguardo a ruoli, contratti. Sembra tutto un po’ più complicato da gestire e da accettare. Chi ha un’attività da molti anni deve cambiare. In amore né bene e né male, ma qualcuno deve riprendersi dalla fatica e forse anche dal disagio di Aprile;

Acquario. L’Acquario venerdì e sabato ha delle giornate di stress. In questo periodo non tutto è sereno, non tutto è tranquillo, e anche le chiamate che ricevi sono interessanti ma magari non danno quelle certezze che tu vorresti. Certezze che sarebbero importanti, soprattutto per quanto riguarda i soldi. Da domenica si recupera anche per quanto riguarda i sentimenti. Gli incontri in questo periodo non soddisfano e allora gli Acquario che sono single cosa fanno? Beh, si lasciano andare a emozioni part-time. Qualche spesa in più può riguardare la casa. Anche e soprattutto se ci sono state- diciamo così- negli ultimi mesi delle problematiche di denaro, bisogna stare attenti. Le compravendite, per esempio, sono limitate;

Pesci. In questo periodo non sopporti le persone che vogliono dirti quello che devi fare, non perché tu in generale non accetti il parere degli altri ma perché segui quasi sempre le tue intuizioni. Poi, magari, ti penti. Devo dire che il segno dei Pesci è molto più forte nel lavoro, cioè le intuizioni che ha sul lavoro sono valide, che in amore perché a volte in amore ti lasci travolgere dal fisico di una persona, dalle emozioni che provi, e questo è ciò che hanno vissuto soprattutto coloro che- pur avendo una storia da tempo consolidata- si sono incontrati con qualcun altro, perché in questo periodo non è che sia molto consigliato tradire. C’è da ricordare che chi invece si è separato adesso vive alla giornata. Questioni legali con persone che sembravano amiche e invece non si sono comportate da amiche. Prudenza con il segno dell’Ariete e anche con il segno del Leone.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento