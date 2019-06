Vertice UE sui migranti in Lussemburgo, Matteo Salvini è il grande assente di oggi

Vertice sui migranti, oggi, in Lussemburgo per i Ministri dell’Interno di 28 Paesi dell’Unione Europea. A sorpresa, non ci sarà Matteo Salvini

Un importante vertice per fare il punto della situazione sulla questione migranti si terrà oggi in Lussemburgo. Chiamati a partecipare 28 Ministri degli Affari Interni di altrettanti Paesi dell’Unione. Una questione calda, quella dei migranti, che ha visto in prima linea il Ministro dell’Interno italiano nel suo primo anno di mandato. A sorpresa, però, pare che Matteo Salvini sarà il grande assente di oggi e che non presenzierà al vertice perché impegnato con Barbara D’Urso nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque. Mattia Feltri su La Stampa, con il suo “Salvinexit”, ci svela il retroscena.

Vertice UE sui migranti in Lussemburgo, Matteo Salvini salta per andare da Barbara D’Urso

Il vertice UE su migranti e rimpatri che si terrà oggi in Lussemburgo verrà disertato da Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno italiano aveva già in programma di presenziare, come ospite, alla puntata di Pomeriggio Cinque che andrà in onda oggi. Ospite di Barbara d’Urso, dunque, e si presume che anche in ciò che dirà oggi il leader del Carroccio ci saranno anche ampi accenni ai migranti e alla politica che intende adottare in tal senso. A svelare il retroscena sul vertice UE di oggi, che coinvolgerà 28 Ministri, è stato qualche ora fa Mattia Feltri su La Stampa. Non è il primo vertice del genere che Salvini diserta.

Vertice UE sui migranti in Lussemburgo, Salvini assente negli ultimi tre incontri

Altri due vertici sui migranti si sono tenuti il 7 Marzo a Bruxelles e il 7 Febbraio a Bucarest. In entrambi i casi Matteo Salvini era assente perché impegnato in una serie di comizi, rispettivamente a Pescara (Febbraio) e a Bussi sul Tirino (Marzo). Un’altra assenza il Ministro l’ha collezionata al vertice di Bruxelles del 6 Dicembre dello scorso anno. Tutte occasioni mancate per fare quello che Matteo Salvini dice sempre di voler fare, ma a quanto pare non nelle sedi politiche di riferimento: andare in Europa a parlare di migranti.

Maria Mento