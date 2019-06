Belen Rodriguez incinta di tre mesi di una bambina?

Tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino, secondo “Spy”, Belen Rodriguez sarebbe in dolce attesa, da tre mesi, di una bambina.

Nella vita privata di Belen Rodriguez splende il sereno. La showgirl argentina è tornata a far coppia fissa con Stefano De Martino, marito e padre del piccolo Santiago, nato sei anni fa. In attesa di rinnovare le promesse nuziali (almeno cosi’ dicono i soliti bene informati), la soubrette pare sia in attesa, da tre mesi, di un altro bebè.

L’indiscrezione di “Spy”

Lo fa sapere il settimanale “Spy” che, a tal proposito, scrive:

“Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta, I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia”.

Sarà vero? Attendiamo che la coppia confermi o smentisca.

Maria Rita Gagliardi