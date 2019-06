Bimbo di due anni morto in una pozza d’acqua fuori dalla sua abitazione a Nettuno. Inutili i soccorsi

Tragedia avvenuta questa mattina a Nettuno, nella zona di Tre Cancelli. Un bimbo di due anni è morto annegato in una pozza d’acqua poco fuori la sua abitazione in via Santa Marinella.

I genitori, dopo essersi accorti della non presenza del bimbo in casa, sono usciti per cercarlo e hanno constatato con i loro occhi l’immane tragedia. Il personale del 118 è stato subito avvertito, ma i soccorsi sono stati vani. Sulla tragedia sta indagando la polizia del commissariato di Anzio, per ricostruire la vicenda e verificare se ci siano gravi responsabilità dei genitori, che avrebbero dovuto vigliare con maggiore attenzione sul bimbo.

Al momento della tragedia, in casa era presente anche il fratellino di 10 anni.