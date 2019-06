Kinsey Wolanski e l’invasione di campo dal valore di tre milioni e mezzo

E’ divenuta nota esattamente una settimana fa, con una invasione di campo che le è costata 15mila euro di multa: parliamo di Kinsey Wolanski, modella divenuta famosa grazie all’invasione del Wanda Metropolitano durante la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham.

La Wolanski è riuscita ad ottimizzare al massimo la previsione quantomai profetica attribuita ad Andy Wharol “in futuro tutti saranno famosi per 15 minuti” (ma che, in realtà, da Warhol sarebbe solo stata presa in prestito): la ragazza ha infatti guadagnato la ribalta per qualche decina di secondi, per poi divenire una celebrità – nel senso attuale del termite – con due milioni e mezzo di follower Instagram guadagnati nell’arco di pochissimo tempo.

Una crescita social con pochi precedenti che ha consentito parallelamente – secondo stime pubblicate da diversi siti web – al sito del fidanzato (sponsorizzato sulla mise con cui la ragazza ha invaso il campo dell’Atletico Madrid) di guadagnare ben 3,5 milioni di euro.

A posteriori, i 15 mila euro della multa sono stati ben investiti.