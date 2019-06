Muore solo nella sua casa, il cane fa scempio del suo corpo

Terribile dramma della solitudine, un anziano è deceduto nella sua abitazione e il suo cane ha divorato il corpo

Da settimane non riuscivano a mettersi più in contatto con lui e per questo hanno lanciato l’allarme. Una squadra dei vigili del fuoco, entrata nella sua abitazione, ha fatto la drammatica scoperta: è un dramma della solitudine quello venuto alla luce nel sud della Sardegna, nel comune di Nuraminis, dove un uomo di 87 anni è morto nella sua abitazione ed il suo cane ha fatto scempio del corpo. Secondo le prime ipotesi, l’anziano sarebbe morto da giorni, forse addirittura settimane: il cadavere era infatti in avanzato stato di decomposizione ed è stato rinvenuto lungo le scale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per raccogliere tutti i rilievi mentre gli investigatori stanno cercando di comprendere le cause del decesso e l’esatto momento della morte.

Ignote le cause del decesso, le indagini

Ciò che è certo è che alcune porzioni del corpo risultavano mancanti: sarebbero state strappate e morse dal cane dell’87enne; tra queste anche la testa, sulla quale sono stati rinvenuti molti segni. Sulla vicenda sta indagando la Procura che ha disposto l’autopsia, grazie alla quale sarà possibile far luce sugli ultimi istanti di vita dell’uomo. Si ritiene, anche in virtù della sua età, che il decesso possa essere sopraggiunto per cause naturali.