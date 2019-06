Neomelodico e criminalità, Niko Pandetta e il video minaccioso rivolto al Consigliere campano

Niko Pandetta è un astro nascente del neomelodico in Italia.

Fenomeno da milioni di view, il catanese Niko Pandetta ha un passato abbastanza turbolento che lui stesso ha raccontato durante un servizio del programma ‘Realiti’, in onda mercoledì scorso su Rai 2.

Nel corso del programma succitato, il consigliere regionale della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli ha condannato il genere neomelodico in toto, da sempre cantore delle gesta criminali (si pensi a ‘Nu Latitante’ di Gianni Celeste, il cui titolo è già emblematico – anche se poi il testo può essere considerato in qualche modo “critico”), e per tutta risposta Niko Pandetta ha pubblicato sui propri social un video discretamente minaccioso in cui il cantante sfoggia una pistola d’oro.

Francesco Emilio Borrelli ha quindi denunciato l’accaduto, rilanciando sui propri social il video, che potete vedere di seguito.