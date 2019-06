Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 Giugno 2019: il Leone aspetta Venere, l’Acquario deve sempre evitare le spese

Sabato 8 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È una giornata interessante per te che stai cercando di compensare qualche ritardo (che non hai causato tu). Io ho detto tante volte che il tema dominante, ricorrente, nel 2019 è proprio l’occasione di cogliere al volo delle situazioni però, ovviamente, cogliendo al volo una situazione si sa che bisogna restare sul mercato, cioè non ci sono opportunità a lunga scadenza e anche chi ha un’attività fissa deve recuperare un po’ di fiducia. L’amore: ecco che può tornare veramente un Giugno importante. Da domenica prossima ancora di più. Questo cielo sviluppa sensazioni migliori nei confronti degli altri. Possibile recupero di una storia;

Toro. Che sia un po’ giù di corda è probabile, il segno del Toro, perché ogni tanto bisogna anche recuperare forza fisica. Per dovere di cronaca devo anche dire che Aprile e Maggio sono stati mesi sfiancanti, per alcuni pesanti anche sotto il profilo psico-fisico, appunto. È dall’anno scorso che stai cercando di fare grandi pulizie: chiusure, momenti di difficoltà, anche restrizioni sul piano economico. Alcune situazioni sono cambiate un po’ per volontà tua e un po’ del destino. Le persone affidabili sono attorno a te, ora però sei tu che sei cambiato e gli altri non accettano questo cambiamento. In altre parole: prima eri tu a mostrare diffidenza nei confronti del nuovo e ora sono gli altri che non riescono più a riconoscerti in questa volontà innovativa che imprimi a tutte le situazioni della tua vita e che imponi agli altri;

Gemelli. Questo è un sabato che ispira. C’è solo da dire che da questa sera potrebbe ripresentarsi un piccolo calo di energia, quindi non escludo che le prossime 48 ore siano un po’ pesanti. Venere inizia un bel transito, regala il via libera per una novità amorosa, per una relazione importante ed è molto utile in questo periodo recuperare l’amore, visto che di recente ci sono stati parecchi sbandamenti che hanno riguardato in particolare il lavoro. Sai che ci sono state delle tensioni;

Cancro. Il Cancro ha un fine settimana che promette qualcosa in più e. tra l’altro, dal punto di vista economico questo è un cielo migliore. Però quante ansie, quanti problemi! Soprattutto se inizi a fare qualcosa di nuovo o che non hai mai fatto o che magari recuperi da un tempo lontano. Sai che ci sono stati dei cambiamenti di lavoro e in qualche modo anche delle sfide da affrontare. Qualcuno ha avuto la netta sensazione di essersi fermato o qualcuno ha fermato la tua evoluzione. Tutto quello che nasce a Giugno sarà convalidato a Luglio.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Da domenica Venere non sarà più contraria e questo già è un elemento di forza. Se una storia non funziona non dico che dovrai ridimensionarla, però in questo periodo sei tu che fai, insomma , il bello e il cattivo tempo e questo è molto importante da capire perché devi iniziare a recepire il messaggio di queste stelle che indica la strada del successo a patto però di non imporre situazioni poco valide. Arriva un’estate importante per le emozioni;

Vergine. Invito a essere un po’ cauti. Ricordo che dalla metà del mese di Giugno ci saranno finalmente molte risposte di lavoro e personali, ma tra Giugno e Luglio dovrai probabilmente decidere cosa fare. E così anche tra Ottobre e Dicembre, solo che la fine dell’anno è veramente forte, importante, mentre in questi giorni non dico che si batte la fiacca ma quasi. Domenica giornate utile per i sentimenti. Le storie che non funzionano dalla prossima settimana saranno messe al bando;

Bilancia. Avresti bisogno di un luogo tutto tuo dove stare. Io, a questo punto, parlo con chi sta con un Bilancia: se in questi giorni i Bilancini si mettono per contro proprio, oppure dicono “Voglio stare per conto mio, voglio passare delle giornate da solo”, non prendete questo atteggiamento come un atto di disamore nei vostri confronti. C’è davvero bisogno di recuperare serenità, amore, e soprattutto la forza utile per affrontare una seconda parte dell’anno che vedrà ancora delle sfide. Purtroppo nel lavoro qualche situazione è in ritardo. Anche qualche conferma;

Scorpione. Lo Scorpione in questo sabato non deve affaticarsi e non è il periodo giusto per fare salti nel buio. Capisco che qualcuno vorrebbe iniziare un nuovo progetto di lavoro o personale, però adesso bisogna tenere conto di quello che c’è sul mercato e soprattutto bisogna ricordare che c’è anche bisogno di soldi. Qualcuno li ha spesi per se stesso, nel senso che si è dovuto curare oppure spenderli per la casa. Periodo di ridimensionamento delle spese. Qualche tempo fa facevo un esempio: gli imprenditori, o comunque le persone che hanno una società potrebbero ridurre le uscite, ma soprattutto chi ha un ufficio fuori casa potrebbe pensare di metterlo in casa proprio per risparmiare un affitto, per scaricare più spese. Insomma, per tanti motivi diversi lo Scorpione adesso deve cercare di non mettersi troppo a repentaglio, anche perché rispetto all’anno scorso qualcosa sta cambiando. In amore, da domenica, avrai le idee più chiare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Weekend utile per fare il punto della situazione e qui mi riferisco anche alle questioni d’amore perché è probabile che nelle ultime settimane ci siano state delle perplessità. Va ricordato che il Sagittario, così come si infiamma per un amore, per una persona, improvvisamente può perdere colpi. Cosa fa la differenza, in particolare? Sicuramente l’atteggiamento del partner perché se hai a che fare con una persona che cade ai tuoi piedi automaticamente non ti interessa più, mentre se c’è una persona che ti tiene testa allora le cose cambiano. Non a caso il Sagittario spesso dice “Sai, sto con una persona… eh però mi dà filo da torcere”: è quello proprio il motivo per cui ci stai. Dunque, non cerchiamo chi non è intrigante ma magari questi rapporti un po’ di forza, giocati sul braccio di ferro; almeno tentiamo ogni tanto di trovare un equilibrio. Con Bilancia e Scorpione c’è qualcosa in più. Con l’Ariete lotte;

Capricorno. Quando ci sono grandi problemi di tipo pratico e lavorativo lo sai che, da un punto di vista metaforico, è come se ti chiudessi in una stanza e mettessi fuori l’avviso “Non disturbate”. Ecco, adesso il Capricorno risponde a metà alle richieste delle persone attorno, addirittura qualcuno ti potrebbe dire “Ma guarda, ieri ti ho salutato e non mi hai risposto, e questo naturalmente non perché quella persona non ti interessi ma perché sei assorto nei tuoi pensieri. È probabile che in questi giorni ti senta un po’ estromesso, che tu debba iniziare una nuova strada dopo un percorso che si è interrotto o è cambiato. L’amore, però, nelle ultime tre settimane potrebbe aver iniziato a dare delle risposte;

Acquario. L’Acquario vive una situazione ancora confusa e tutte le cose che stai facendo in questo periodo non sono così interessanti, o almeno potrebbero appassionare ma non rendere. Sappiamo che l’Acquario spesso è un idealista e quindi, anche nell’ambito del lavoro, fa delle cose più per riuscire a imporsi e a fare quello che desidera che guadagnare, però poi arriva alla fine del mese e ultimamente le spese sono state tante per una questione personale, per una riparazione. Bisogna cercare di trovare il bandolo della matassa. Un po’ come lo Scorpione, anche l’Acquario potrebbe tirare i remi in barca e se ci sono delle spese eccessive evitarle;

Pesci. Sei talmente preso da questioni di lavoro, dall’organizzazione della tua vita, che l’amore passerà un pochino in secondo piano. Addirittura, se c’è una storia critica, da lunedì potresti essere un po’ messo in discussione, ecco, oppure sei tu che vuoi mettere in discussione qualcuno. Quante volte ho detto che tutte le storie he hanno vissuto un grande disagio tra Dicembre e Gennaio adesso o non valgono più nulla, e quindi c’è stato un addio, oppure hanno bisogno di essere più chiare. Se tu non parli o tradisci o cerchi delle situazioni diverse dal contatto diretto, dal chiarimento diretto con la persona rischi di sbagliare o dover sempre chiarire le cose come stanno. Rischi di dover sempre ripartire da zero. Un po’ di tensione c’è questa sera per cui consiglio anche di programmare una domenica rilassante.

