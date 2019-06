La Regina Elisabetta fece piangere Lady D, le rivelazioni sul difficile incontro

Un uomo molto vicino alla principessa Diana sostiene che lady D lasciò in lacrime un incontro con la Regina Elisabetta. Il motivo

Che i rapporti tra Lady D e la regina Elisabetta non fossero idilliaci è cosa nota. Ma a distanza di molti anni dalla sua morte, continuano ad emergere particolari e retroscena legati a specifici episodi della sua vita e tra questi uno in particolare riguarda proprio un incontro con Elisabetta II finito tra le lacrime. Stando a quanto affermato dal responsabile della sicurezza di Diana, una volta la Regina lascio la principessa in lacrime con un commento schietto e diretto. Nel 1987 Diana strinse senza guanti la mano di un uomo con l’Aids, un gesto che sconvolse i media ma anche la Casa Reale, poichè all’epoca in molti pensavano che la malattia potesse trasmettersi da una persona all’altra mediante il tatto. Un’azione che spinse la regina ad intervenire, come raccontato anche nel documentario The Royal House of Windsor del 2017.

Lady D in lacrime, rivelato il motivo

Ken Wharfe, l’agente che si occupava della sicurezza della regina, sostiene che tra le due ci fu un incontro e che non finì bene: “Ero presente quando Diana terminò l’incontro con la Regina e stava piangendo. Le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi rispose, ‘oh, proprio non ci crederesti'”. Wharfe ha riportato le presunte parole di Daian, come si legge sul Daily Star: “Diana disse che la regina le chiese perchè non si lasciasse coinvolgere da qualcosa di più bello, di più piacevole”. Parole certamente non gradite alla principessa che sovente si recava negli ospizi e negli ospedali, raccogliendo fondi in occasione di eventi di gala da destinare alle persone più bisognose.