Taylor Mega e l’incontro con Salvini a Pomeriggio Cinque: si rinfocolano le polemiche per l’assenza al vertice UE

Continuano le polemiche per l’assenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini al vertice dell’Unione Europea dedicato al tema dei migranti e dei rimpatri, avvenuto ieri a Lussemburgo.

Assenza fatta notare da Matteo Feltri in un articolo pubblicato su La Stampa – di cui vi abbiamo parlato ieri – in cui il giornalista ha evidenziato come il vicepremier abbia già disertato altri tre incontri, avvenuti il 7 marzo a Bruxelles, il 7 febbraio a Bucarest e ancora il 6 dicembre dello scorso anno sempre in terra belga.

E se nelle due occasioni di febbraio e marzo Salvini era impegnato in due comizi, stavolta l’assenza è stata causata da un impegno che poco ha a che vedere con il ruolo di leader politico: Salvini è stato infatti ospite di Pomerigio Cinque, programma del pomeriggio di Canale 5.

Matteo Salvini a Pomeriggio Cinque, l’incontro con Taylor Mega

A rinfocolare le polemiche una Instagram Story di Taylor Mega, che vi proponiamo di seguito

Molti sul web hanno colto l’occasione per fare ironia circa questo scatto e circa il fatto che, anziché trovarsi con i suoi colleghi a parlare della questione migranti che tanto gli sta a cuore da sempre, Salvini si è trovato a scambiare due battute con la influencer da 8000 euro a post. Un incontro tra web star.