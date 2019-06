Temptation Island 2019, le coppie: Ilaria e Massimo

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono una delle coppie di “Temptation Island 2019”.

Il prossimo 17 giugno, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Temptation Island”. A partecipare al programma, condotto da Filippo Bisciglia, è anche la coppia formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

Le dichiarazioni di Ilaria e Massimo

Il motivo per il quale Ilaria ha scelto di mettere alla prova la sua storia d’amore è proprio per cercare di capire se il suo fidanzato è abbastanza maturo per mettere su famiglia. Nel promo che sta andando in onda sulle reti Mediaset, parlando del suo compagno, Ilaria dichiara:

“Voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia. Mi sembra un po’ troppo infantile su tanti punti di vista”.

Massimo, invece, lamenta il fatto di non riuscire ad essere sè stesso con la compagna:

“Mi rendo conto che, dentro casa mia, non sono più me stesso. Non riesco più a farmi una partita alla PlayStation, in tutta calma e serenità! Cosa che, assurdo, non posso fare!”.

Maria Rita Gagliardi