Temptation Island 2019, le coppie: Sabrina e Nicola

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono una delle coppie di “Temptation Island 2019”.

Il prossimo 17 giugno, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Temptation Island”. A partecipare al programma, condotto da Filippo Bisciglia, è anche la coppia formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

Le dichiarazioni di Sabrina e Nicola

Sabrina è più grandi di Nicola di diversi anni. Nel promo che sta andando in onda sulle reti Mediaset, Sabrina dichiara che il motivo per il quale ha deciso di mettere alla prova il proprio amore con Nicola è per capire se vale ancora la pena, per lei, investire il proprio futuro con lui:

“Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai nella mia vita, avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me… Andando a Temptation Island, vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione”.

A Nicola, invece, sono sempre piaciute le donne più grandi:

“A me sono sempre piaciute le donne con qualche anno in più”.

