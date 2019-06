Donna di 93 anni al volante investe anziana di 86 anni: la donna è morta in ospedale. Ferita la sua badante

Una donna di 93 anni, al volante della sua auto, ha investito un’anziana signora di 86 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. L’86enne è morta

Un’anziana signora di 86 anni, a spasso con la sua badante per le strade di Napoli, è stata investita da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. La vettura, incredibilmente, era guidata da una donna di 93 anni. È successo in Via Petrarca, sulla collina di Posillipo. La donna investita è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Fatebenefratelli: qui si è spenta poco dopo il suo arrivo. Ferita, ma non in pericolo di vita, la badante dell’86enne.

Una donna di 93 anni si è messa alla guida della sua vettura e ha travolto sulle strisce pedonali un’altra donna anziana, ma di poco più giovane (86 anni), accompagnata dalla sua badante per una passeggiata. È successo a Napoli, nella zona del lungomare del capoluogo partenopeo. Pare che la donna procedesse a velocità moderata e che si sia fermata per soccorrere le due donne subito dopo l’incidente. Soccorse dal 118, l’86enne è stata trasportata d’urgenza al Fatebenefratelli, ma qui è morta per la gravità dei troppi traumi riportati nell’impatto. La badante, anche lei investita dalla vettura, ha rimediato una frattura a tibia e perone. L’ambulanza si è resa necessaria anche per la 93enne, in stato di forte shock.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziana 93enne avrebbe travolto 86enne e badante mentre le due stavano attraversando sulle strisce pedonali in Via Petrarca. Probabilmente la donna non si è nemmeno resa conto che le due stessero attraversando la strada. La 93enne è dotata di una patente regolarmente rilasciata e adesso è imputata per omicidio stradale. “Alla 93enne abbiamo ritirato la patente, il test alcolemico è risultato negativo. Sulla dinamica dell’ incidente non dovrebbero esserci dubbi, abbiamo acquisito i filmati dell’ impianto di sorveglianza della zona. Alla guida della Suzuki andava piano, non avrebbe provato nemmeno a frenare”, ha rivelato Antonio Muriano, Comandante del Reparto infortunistica della Polizia Municipale di Napoli.

