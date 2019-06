Ballottaggi, crolla l’affluenza: il dato in forte calo delle 19

Crolla la percentuale relativa ai ballottaggi del 9 giugno 2019. Il dato appena comunicato dal Ministero

Sono numeri estremamente bassi quelli relativi all’affluenza degli elettori per i ballottaggi in corso in 136 comuni chiamati al rinnovo del primo cittadino e dell’intero consiglio comunale. I seggi sono stati aperti alle 7 e chiuderanno alle 23 in punto, per poi dare inizio allo spoglio dei voti. Dei 136 comuni, 124 hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti mentre i restanti 12 hanno una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. I capoluogo di regione al ballottaggio sono Campobasso e Potenza mentre quelli di provincia al ballottaggio sono 13 ovvero Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo.

Affluenza, netto calo rispetto al primo turno

Come già fatto alle 12, anche alle 19 il Ministero dell’Interno ha comunicato, sul suo sito, il dato relativo all’affluenza delle elezioni per i ballottaggi: secondo i primi dati, che riguardano metà del numero complessivo dei comuni delle regioni a statuto ordinario, si attesterebbe intorno al 37,87% degli aventi diritto, una percentuale ampiamente inferiore rispetto a quella del primo turno del 26 maggio, pari al 54,65%. Gli elettori interessati dai ballottaggi sono oltre tre milioni ovvero 3.648.485, su una popolazione di 4.406.443, per un totale di 4.431 sezioni elettorali.