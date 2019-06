Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 9 giugno 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 9 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi 9 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio con la finale di Uefa League Portogallo-Olanda. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “N.C.I.S” ed “Elementary”, seguiti dalla “Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il documentario “Che storia è la musica”, seguito dallo “Speciale Tg3” dedicato alle amministrative.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone, in replica, “CR4-La Repubblica delle donne”, seguito da “Parola di pollice verde – TuttoFood”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della fiction “Lontano da te”: una ballerina sivigliana, Candela, ed un imprenditore romano, Massimo, si scontrano casualmente nell’aeroporto di Praga e da allora i destini rimangono indissolubilmente segnati: come per incanto le visioni di entrambi si materializzano nella vita dell’altro, complicandone le relazioni sentimentali. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “La furia dei Titani”: una decina d’anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si è ritirato a vivere in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio Helius. Sull’Olimpo, invece, la battaglia tra le divinità e i Titani sta attraversando una fase molto delicata: gli dei sono indeboliti dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il terribile capo dei Titani, costretti a vivere nei cupi meandri del monte Tartaro, e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos e, per evitare che riescano nella loro impresa, la regina Andromeda, il semidio Agenore ed Efesto chiedono l’aiuto di Perseo, che si lascia coinvolgere in un’insidiosa missione sottoterra. In seconda serata, il film “Il re Scorpione 4 – La conquista del potere”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 la F1-GP del Canada.

Stasera in TV, domenica 9 giugno 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 Calcio, UEFA Nations League – Finale: Portogallo-Olanda

23:15 Speciale TG1

Rai 2

21:05 NCIS (serie tv)

21:50 Elementary (serie tv)

23:30 La Domenica Sportiva Estate

Rai 3

20:30 Che storia è la musica

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 #CR4 La repubblica delle donne

0:10 Speciale Parola di pollice verde – Tuttofood 2019

Canale 5

21:21 Lontano da te

23:31 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 La furia dei Titani (film)

23:15 Il Re Scorpione 4 – La conquista del potere (film)

La 7

20:35 Non è l’Arena

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Formula 1: GP Canada, Gara

23:30 Paddock Live

23:40 Trappola in alto mare (film)

Iris

21:00 …E fuori nevica! (film)

23:01 Grazie nonna (film)

Cielo

21:15 Star Trek (film)

23:50 Kika – Un corpo in prestito (film)

Maria Rita Gagliardi