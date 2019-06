Esce di casa per un giro in bici: stroncato da un malore, morto Marco Moretti

Un giro in bici con gli amici si è trasformato in un dramma: il 45enne Marco Moretti si è accasciato a terra ed è morto dopo essere stato colpito da un malore

Doveva trascorrere la giornata fuori casa facendo un giro in bici insieme agli amici ma quella che doveva essere una domenica all’insegna del relax e del sano sport ha avuto un epilogo drammatico. Verso l’ora di pranzo Marco Moretti, 45 anni, è morto, stroncato da un malore che lo ha colpito improvvisamente mentre si trovava tra Rocca Massima e Cori; gli amici sono intervenuti immediatamente cercando di rianimarlo, in attesa dell’arrivo dei soccorritori ma non è stato possibile fare nulla. Marco, grande appassionato di bicicletta, era uscito dalla sua abitazione nel comune di Artena, in provincia di Roma.

Le prime ipotesi sulla sua morte

Non era la prima volta: molto spesso saltava in sella alla sua bicicletta per fare un giro con gli amici. Secondo una prima ricostruzione intorno alle 13 l’uomo si sarebbe accasciato a terra perdendo i sensi. I presenti hanno tentato di tutto per ranimarlo ma ogni operazione è risultata vana: i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso sul posto. Oltre al ciclismo, Moretti era un grande appassionato di calcetto. Originario di Colleferro, era conosciuto anche ad Artena poichè si era trasferito qui dopo essersi sposato. Lascia la moglie e due figlie piccole: secondo una prima ipotesi il calco potrebbe aver contribuito a provocare il malore mortale che lo ha colpito. Le temperature hanno infatti ampiamente superato i 30 gradi.