Incendio devasta abitazione nel veneziano: morta coppia di ultraottantenni

Dramma a Marcon, in provincia di Venezia.

Intorno alle 5 di stamtatina un rogo è divempato nell’abitazione di Silvano Conte di 87 anni e della moglie Maria Favaretto di 86 anni.

Per i due, veneziani di nascita, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio che ha comunque devastato il primo piano della casa dove si trovavano i due ultraottantenni, trovati senza vita dai pompieri.

Il loro intervento ha comunque evitato che il piano superiore venisse devastato alla stessa maniera del piano dove la coppia di anziani risiedeva.

Adesso i vigili del fuoco stanno provando a ricostruire le dinamiche dell’incendio e in special modo la causa che ha dato via al rogo: per questo motivo, l’abitazione è stata posta sotto sequestro, dopo essere stata messa in sicurezza.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Marcon.