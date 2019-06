Mondiale femminile, esordio da sogno per l’Italia: 2-1 in rimonta contro l’Australia

La partita più difficile del girone per l’Italia termina con una magnifica vittoria in rimonta delle azzurre, capaci di rimontare lo svantaggio iniziale ed imporsi 2-1 contro la ben più fisica selezione australiana nell’esordio nel Mondiale 2019.

Grazie ad una rete di Bonansea al 95′ (la ragazza di proprietà della Juventus è stata autrice anche della rete del pari, abilissima a sfruttare una grossa disattenzione difensiva delle avversarie), le azzurre ottengono i primi tre punti nella prima gara.

Al netto della vittoria, da segnalare l’ottima gara delle ragazze allenate da Milena Bertolini, abili nel non demoralizzarsi dopo essere passate in svantaggio (su rigore, realizzato per altro dopo una prima respinta del portiere) e dopo aver visto annullato un gol per un fuorigioco davvero difficile da valutare.

Un ottimo inizio che ci può fare avere fiducia per il prosieguo della competizione iridata.

E dopo il 3-0 della Nazionale maschile in terra greca (con un Mancini che ha avuto da ridire circa la mancata quarta marcatura), possiamo essere fieri delle nostre selezioni calcistiche.