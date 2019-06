Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Giugno 2019: il Capricorno può recuperare un amore, i Pesci in crisi sentimentale

Domenica 9 Giugno 2019. Da questa domenica, e per tutta l’estate, ci ritroveremo qui con “Latte e Stelle”, in attesa di ritrovare la consueta classifica domenicale di Paolo Fox a partire da Settembre. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Hai bisogno di conferme. Proprio tu che di solito dai conferme agli altri, e rincuori tutti, in questo momento avresti bisogno di qualcuno che ti dica “Vai tranquillo, vai sereno, vai forte. Ci sono io qui”. È chiaro che queste cose non le dici in pubblico: queste cose le senti dentro di te e vorresti che una persona, comunque chi ami, fosse più forte nei tuoi confronti o comunque ti desse più sicurezza senza fare una richiesta ben precisa. Però, con questa Venere sarà possibile anche rischiarare un futuro sentimentale migliore e pensare a una vita più serena. Dal punto di vista lavorativo, sempre navigare a vista. Lo sai qual è il moto del 2019, però è anche vero che tutte le cose che stai facendo porteranno fortuna a breve. C’è una persona che ti protegge, che ti vuole bene: in qualche modo può aiutarti anche dal punto di vista professionale fino alla fine dell’anno;

Toro. Sono lieto di comunicare che in questa domenica recuperi una grande energia grazie a Mercurio, Luna e Saturno favorevoli. Quello che si è dovuto disfare di un’attività o di una situazione poco remunerativa, adesso è anche libero da un peso. Puoi sempre fare altre cose con un ruolo diverso. In amore non perdere colpi, anzi penso che proprio questa situazione astrologica sia convincente per chi vuole sposarsi, convivere;

Gemelli. Questa domenica non mi sembra un granché, è abbastanza rallentata, ma il futuro è dalla tua parte. Sai che ultimamente ci sono stati degli scontri, in maniera diversa perché è chiaro che non tutti hanno lo stesso destino, però il tema dominante dell’ultimo periodo è stato carte, burocrazia, legalità, e quindi forse ti sei anche difeso, hai dovuto chiamare qualcuno che ti difendere. Hai dei progetti in mente che necessitano di tempo per essere sviluppati. In amore c’è più solidarietà passione;

Cancro. Le stelle di questa domenica sono sempre un po’nervose. Ho spiegato che i Cancro adesso si dividono in due grandi categorie: ci sono quelli che vogliono proseguire un lavoro ma hanno mille conflitti da superare, forse anche ritardi perché quello che ti avevano promesso ancora non è stato mantenuto, e poi invece quelli che stanno per fare delle cose nuove o hanno già iniziato un nuovo lavoro e sono pieni di dubbi perché si tratta di una novità. A molti Cancro sarà data proprio questa opportunità, cioè di iniziare, fare, delle cose che non si erano fatte prima, oppure di ritornare in sella ma attenzione: se è stato ripreso un lavoro, ora ci sono più conferme da dare e più responsabilità da sopportare;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, dalla fine dell’anno scorso con Giove favorevole, è certamente più forte. Ora non è che quando abbiamo un oroscopo buono, Giove favorevole ad esempio, non è che tutto funziona a menadito. Dipende sempre da quello che vogliamo fare. Insomma, se ho un oroscopo buono ma mi butto da un ponte mi faccio male lo stesso. Quindi, adesso cerca di selezionare con cura le cose che devi fare e che sono importanti da quelle inutili. In questo weekend raccomando di vivere l’amore con più tranquillità;

Vergine. Non tutti possono fare quello che desiderano. Saturno rappresenta i blocchi, in qualche modo e in qualche caso sarà anche meglio stare al gioco, fare finta di niente, accettare certe situazioni anche se non le vorresti. Cosa molto difficile per un segno come il tuo che non è capace di essere ambiguo, e così sensibile da stare male. Quindi, in questo periodo chi è in bilico tra due storie deve evitare ripensamenti;

Bilancia. La Bilancia apre una settimana importante. Se hai ricevuto qualche messaggio negativo, nella prima parte di Maggio, c’è stata una crisi, adesso va un pochino meglio. È una giornata che aiuta l’amore e un po’ di ottimismo in più non guasterebbe. Capisco che tutte le situazioni attorno sono difficili da affrontare e che tu hai proprio voglia di chiuderti da qualche parte, senza sentire nessuno, proprio per cercare di recuperare te stesso, per ascoltarti, però non puoi isolarti dal mondo. Tra martedì e mercoledì avremo stelle più convincenti per tutto;

Scorpione. Lo Scorpione in questa domenica ha una grande volontà di recupero. Si può iniziare a programmare un evento. Venere non è più contraria, il che non significa che dall’oggi al domani torna l’amore, però anche tu sei meno polemico e poi può anche sbrogliarsi una situazione di lavoro non proprio come tu avresti voluto. Diciamo che questo è un periodo di accomodamenti. A livello economico, infatti, c’è una revisione: o guadagnerai un pochino meno oppure ci sono state troppe spese. Dal punto di vista fisico stai meglio ma hai dovuto superare settimane di prova.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Di solito sei una persona positiva. Cosa non fare con un Sagittario? Chiedergli l’esclusiva in amore, mostrarsi gelosi e possessivi, perché ricordiamo che il Sagittario ama la conquista e quindi quando una persona si butta ai suoi piedi automaticamente non c’è più nulla da conquistare, dunque anche nulla da desiderare. C’è da dire che in questo periodo è come se ti sentissi un po’ chiuso: forse c’è chi ha cercato di tarpare le tua ali e vuoi vendicarti del torto subito;

Capricorno. Per te non è un problema ripartire. Quante volte sei ripartito nella vita, magari anche da zero. Purtroppo, o per fortuna, il tuo è un segno che preferisce annoiarsi piuttosto che fare salti nel buio, però- visto che avremo un autunno importante- cerca di pensare positivo e anche se c’è stata una crisi d’amore, anche se c’è stato sul piano della professione un rimescolamento di carte, adesso si può iniziare a vedere la luce. Anzi, le coppie che non sono proprio alla frutta potrebbero recuperare un rapporto se ad Aprile c’è stato molto stress;

Acquario. L’Acquario in questa domenica sente che c’è una piccola liberazione rispetto agli ultimi due giorni. Ricordo che questo è un segno zodiacale che forse più facilmente di altri riesce a superare le crisi. Ricordo, ancora, l’iconografia del segno che è rappresentata da un uomo che versa l’acqua in un vaso; quindi, l’acqua prende la forma del vaso e l’Acquario, da questo punto di vista, è un trasformista. Può stare bene con i ricchi, può stare bene con le persone meno abbienti, può stare bene in un ambito lavorativo di forte competizione ma anche disinteressarsi di tutto e aprire un agriturismo. Ecco, in questo periodo l’Acquario sta scegliendo una nuova vita, devo dire non per scelta personale ma per necessità. Devi fare anche i conti con i soldi e quindi è probabile che ci sia un revisione, soprattutto se c’è un ufficio da mantenere, se ci sono delle situazioni da tirare avanti evidentemente qualcosa andrà rivisto;

Pesci. Questa domenica inaugura un periodo non proprio tranquillo per i sentimenti ed è probabile che ci sia qualche defezione, mancanza. Poi, se stai con la stessa persona con cui stavi a Gennaio dovresti notare che tornano quelle stesse problematiche che sembravano superate e invece non lo sono affatto. Se è possibile cerca di riconciliarti. Tradire non è il miglior modo per vendicarti di un torto subito. Spesso i nati sotto il segno dei Pesci continuano a ripetersi di amare una persona e poi, paradossalmente, provano emozioni per qualcuno altro. In questo caso non si riesce ad ammettere di aver subito un torto e soprattutto di essere stati messi da parte, cosa che il Pesci non sopporta. Chi ha vissuto una crisi sentimentale agli inizi dell’anno adesso ancora un po’ titubante, ma avremo dei mesi caldi per i sentimenti come quello di Luglio.

Maria Mento