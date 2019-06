Esplosione a Rocca di Papa, colpiti un asilo e il Palazzo Comunale: tre bambini sono rimasti feriti

Una brutta esplosione a Rocca di Papa (Roma) ha interessato anche gli uffici del Palazzo Comunale. Tre bambini che in quel momento si trovavano in zona sono rimasti feriti

Una brutta esplosione avvenuta oggi a Rocca di Papa (Roma), intorno alle ore 11:15 di questa mattina, ha interessato un asilo e anche l’edificio dove hanno sede gli uffici dell’amministrazione Comunale. L’esplosione si è verifica in Corso Costituente. Ci sarebbero diversi feriti: almeno quattro secondo La Repubblica. Tra loro ci sarebbero tre bambini accertati. I Vigili del Fuoco stanno conducendo le operazioni sul posto, insieme alle ambulanze del 118 giunte per prestare i primi soccorsi.

Esplosione a Rocca di Papa, un bimbo è in codice rosso

Corso Costituente, Rocca di Papa (Roma). Nella vita in cui si trova il Palazzo Comunale del centro in provincia di Roma, stamattina un’esplosione ha provocato danni e il ferimento di quattro persone. Si tratta di un impiegato comunale e di tre bambini che frequentano un asilo sito anch’esso nelle vicinanze del luogo dell’esplosione. Uno dei tre bambini verserebbe in gravissime condizioni e sarebbe stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Bambino Gesù. Gli altri due sono stati trasportati all’Ospedale di Frascati. Secondo quanto si apprende, nella zona interessata dalla deflagrazione erano in corso dei lavori sulla conduttura del gas.

Esplosione a Rocca di Papa, si teme una seconda deflagrazione

Due automediche, quattro ambulanze, un elicottero e i Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenuti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona, assicurandosi che gli abitanti dei palazzi vicini vengano evacuati. Si teme che si possa verificare una seconda esplosione. Il Palazzo Comunale ha subito gravi danni, sia in termini di facciata sia per quanto riguarda alcune stanza all’interno dell’edificio.

Seguiranno aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento